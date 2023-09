Corpo umano: 10 curiosità sul cuore

Stampa

pixabay

Il cuore è il muscolo più importante del nostro corpo: comincia a battere quando sei nella pancia della mamma e non smette mai di lavorare! Ha il compito di spingere il sangue in tutto il corpo attraverso arterie, vene e capillari (che, insieme al cuore, formano l’apparato cardiocircolatorio) per portare ossigeno, nutrienti e altri elementi essenziali, e rimuovere gli scarti.

Ecco 10 curiosità sull’organo più importante del nostro corpo!

1- Il cuore è grande più o meno come il tuo pugno, e occupa la parte sinistra della cassa toracica (rubando un po’ di spazio al polmone)

2- ll cuore è praticamente uno dei primi organi che si forma subito dopo il concepimento: a 4 settimane l'embrione misura circa 5mm e il suo cuore batte già!

3- Batte circa 100 mila volte in un giorno, senza fermarsi mai. In condizioni “normali” fa circa 60-100 battiti al minuto, ma quando fai sport o reagisci a un pericolo può “schizzare” a 170-180 battiti: l’accelerazione è dovuta all’adrenalina, un ormone che viene rilasciato nel sangue e lancia l’allarme, richiedendo più ossigeno.

4- Ad ogni battito il cuore pompa circa 140 millilitri di sangue che fluiscono verso vene, arterie e capillari: corrispondono a circa 10 litri ogni minuto!

5- Il suono del battito è dovuto alla chiusura delle valvole che fanno passare il sangue dagli atri (cavità che si trovano nella parte superiore) ai ventricoli (nella parte inferiore)

Un'"autostrada" nel corpo

6- L’insieme di arterie, vene e capillari presenti nel tuo corpo, se messe tutte in fila, formerebbero una strada lunga circa 100 mila chilometri: basterebbe per fare due giri e mezzo intorno all’Equatore!

7- Il cuore più grande in natura è quello della balenottera azzurra: pesa tra i 550 e i 600 kg, proprio come una piccola automobile.

8- Il polpo ha tre cuori: uno trasporta il sangue nel corpo, gli altri due nei tentacoli. Le meduse, invece, non hanno il cuore, né il cervello, e sono composte per il 95% di acqua.

9- Il sangue costituisce circa il 7% del peso di una persona, e la sua quantità varia in base all’età: in un neonato corrisponde a circa 0,5 litri, in un bambino di 10 anni a circa 2,5.

10- In una goccia di sangue ci sono circa 5 milioni di globuli rossi, 10 mila globuli bianchi e 250 mila piastrine.