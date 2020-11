10 cose che (forse) non sai sull’aurora polare

Stampa

Un posto per vedere l’aurora boreale di trova anche nella Lapponia svedese: si chiama Aurora Sky Station ed è una stazione d’osservazione raggiungibile in seggiovia.

Per vedere l’aurora boreale in Norvegia i luoghi dove si vede meglio l'aurora boreale sono le isole Svalbard, nel mezzo dell’Oceano Artico, dove la notte polare dura da novembre a febbraio. Si organizzano diversi safari in motoslitta sotto le luci dell’aurora.

Il luogo più vicino a Mosca in cui è possibile avvistare l’aurora polare è la regione di Murmansk, la più grande città del mondo oltre il Circolo Polare Artico. Per un'escursione su una slitta trainata dai cani, a Lovozero c’è l’Husky Park.

Un cielo che si tinge di colori ed effetti meravigliosi: l'aurora polare è davvero un fenomeno affascinante. Ma cosa sappiamo su questo spettacolo naturale?

Ecco 10 cose che (forse) non sai!

1 - BOREALE O AUSTRALE?

La chiamano aurora polare: boreale se è nel nostro emisfero nord, australe se è in quello sud. Ma in realtà, più che esattamente ai Poli, è visibile soprattutto nell’area che li circonda, nelle regioni artiche e antartiche. La zona in cui sta avvenendo il fenomeno, in un determinato momento, ha la forma di un anello ovale: come se fosse una corona posata sulla Terra.

2 - GIOCO DI LUCI

Durante lo “show” nel cielo, possono nascere diverse figure luminose: bagliori diffusi, archi che attraversano il cielo, nuvole allungate che cambiano forma di continuo e persino una specie di… tendine spaziali mosse da un vento misterioso, le più spettacolari!

3 - AURORA POLARE...IN TRASFERTA

L’aurora polare è tipica di zone piuttosto freddine, del Nord e del Sud: in genere, la vedete se vi ritrovate nel regno di renne o pinguini. Eppure qualche volta… si allarga!

Nel nostro emisfero capita di ammirarla fino in Gran Bretagna o Germania, ma in qualche caso si è vista in Italia e addirittura in Messico.

4 - COME NASCE? SOLE E GAS...

Questi fenomeni sono visibili di notte, ma li crea il Sole. Alla base c’è infatti il vento solare, un flusso di particelle (elettroni e protoni) che proviene dalla nostra stella. Quando queste particelle raggiungono la Terra, interagiscono con il suo campo magnetico (che la circonda come uno scudo invisibile) e in parte sono “incanalate” come in un imbuto verso i Poli. Finché si scontrano con i gas della parte alta dell’atmosfera: sono questi che, colpiti, emettono luce.

5- COLORI

Il colore dominante è il verde. Ma ci sono anche giallo, rosso, blu, viola, arancione... Tutto dipende da chi è il responsabile del fenomeno e dall’altezza a cui avviene. Il verde è prodotto dall’ossigeno che si trova a 100 km di altezza, mentre quello che sta ancora più in alto dà il rosso. L’azoto invece produce blu e rosso-viola.

6 - PUNTO D'OSSERVAZIONE... SPAZIALE

Il posto più bello dove vedere l’aurora polare? La Stazione Spaziale Internazionale, in orbita a 408 km di altitudine. Gli astronauti si godono lo spettacolo non come noi, guardandola dal basso, ma osservandola dall’alto: uno di loro, Donald Pettit (Usa), ha raccontato che quando avvengono all’altezza della Stazione sembra di essere “dentro una insegna al neon”.

7 - AURORE EXTRATERRESTRI

Saturno non ha solo gli anelli: ha anche le aurore!

E questi fenomeni si verificano anche su Giove, Urano, Nettuno, Marte. Telescopi e sonde, infatti, ci hanno mostrato che le aurore esistono pure sugli altri pianeti.

8 - PREVISIONI DELLE AURORE

Come ci sono le previsioni del tempo, ci sono anche quelle… delle aurore polari: ci dicono quando e in quali zone del pianeta saranno visibili. In fondo si tiene sempre d’occhio il vento: non quello “normale”, ma quello solare, che colpisce la Terra a ben 400 km al secondo e causa le aurore.

9 - UN FENOMENO NON STOP

L’aurora polare si… accende tutto l’anno. Solo che per vederla deve essere buio. Quindi, se andiamo a Nord per ammirarla, i mesi migliori sono quelli di autunno, inverno e primavera, quando le notti sono più lunghe.

10 - MITI E LEGGENDE

Molti popoli del Nord America pensavano che le aurore boreali fossero spiriti, allegri e impegnati in un gioco oppure pericolosi. Invece, secondo una leggenda finlandese nascono dalle scintille prodotte da una volpe che corre.