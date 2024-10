La misteriosa storia del cucciolo di drago in bottiglia: esiste veramente?

Stampa

Getty Images

«Un cucciolo di drago conservato in formaldeide è stato ritrovato in un garage inglese!». Nel 2014 questa notizia ha fatto il giro del mondo.

Il barattolo con la “creatura”, alto circa 80 centimetri, sarebbe rimasto nascosto per oltre un secolo tra gli oggetti accumulati da un facchino che un tempo lavorava al Museo di Storia Naturale di Londra. A ritrovarlo tra i cimeli di famiglia un tale Allistair Mitchell, pubblicitario, che rendeva disponibile il cucciolo per un esame capace di accertarne l’autenticità.

Ma quell’esame non è mai stato fatto, perché... Mitchell ha confessato che il drago era di gomma, realizzato per lui da una ditta di effetti speciali. Perché l’aveva fatto? Perché, dopo avere ricevuto 80 rifiuti da parte degli editori inglesi per un suo romanzo (che aveva come protagonista un drago) voleva farsi un po’ di pubblicità in maniera... non convenzionale.

Lo scherzo ha funzionato e l’editore Waterstones ha accettato di distribuire il libro. Ma, forse, quegli 80 editori non avevano avuto torto: nonostante tutto, il libro non ha avuto successo e Allistair è tornato a lavorare nella pubblicità.

Tre curiosità sui draghi

I draghi sono animali mitologici da sempre al centro di racconti e leggende e per questo motivo non stupisce che ci siano anche tante storie divertenti e curiosità legate a loro. Eccone tre:

Coccodrilli o draghi?

Nel Medioevo i teschi dei coccodrilli potevano essere scambiati per quelli di draghi e, ancora oggi, se ne trovano conservati in alcune chiese.

I draghi di Komodo

I “draghi” di Komodo, un’isola indonesiana, sono lucertoloni giganti: le creature più simili ai draghi mai esistite.

I draghi volanti

I draghi volanti sono lucertole dell’India e del Sudest asiatico che hanno sottili membrane tra le zampe e il corpo, con cui planano da un albero all’altro.