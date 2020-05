La fotosintesi clorofilliana

Credits: Ipa-agency

NON SOLO CALORE: forse non ci avete mai fatto davvero caso, ma piante e alghe fanno una cosa eccezionale e unica: “mangiano”la luce. O, meglio, la utilizzano per nutrirsi. Il meccanismo si chiama fotosintesi e funziona così: la clorofilla (la sostanza che dà il colore verde alle foglie) cattura la luce sotto forma di energia e la usa per attivare una reazione chimica: l’anidride carbonica assorbita dall’aria viene combinata con l’acqua del terreno per creare glucosio, lo zucchero che nutre la pianta. il prodotto di scarto? L’ossigeno!