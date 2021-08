Il pianeta più grande e altri record spaziali

Stampa

Sappiamo tutto sui pianeti? Ancora no, ma possiamo classificarli in base ad alcuni limiti: il più grande, il più piccolo, il più vecchio... Le ricerche scientifiche però scoprono sempre qualcosa di nuovo e i record dei pianeti sono sempre... a rischio.

Il più grande: DENIS-P J082303.1-491201 b: è 28,5 volte più grande di Giove.

Il più vecchio: PSR B1620-26 b

Ha circa 12,7 miliardi di anni (la Terra ne ha 4,6 miliardi). E' nato cioè circa un miliardo di anni dopo l’Universo. Ruota attorno ad una stella che però ha smesso di produrre energia.Ad oggi PSR B1620-26 b è il pianeta più vecchio mai scoperto.

Il più caldo: Kelt-9b

La temperatura su questo pianeta arriva a 4.300 °C. Ruota attorno alla sua stella, la cui temperatura è di circa 10.000°C e scalda sempre la stessa faccia.

Il più freddo: OGLE-2005-BLG-390Lb

È il pianeta più freddo finora scoperto: a -223 °C di gelo, quasi vicino allo "zero assoluto", cioè la temperatura al di sotto della quale non si può andare, e che equivale a -273 °C. E' grande cinque volte più della Terra, ed è un pianeta roccioso. Se avesse un'atmosfera, le particella di "aria" diventerebbero ghiaccio all'istante e cadrebbero subito..

il più piccolo: Kepler 37-b

La sua circonferenza è poco più grande della Luna (3.474 chilometri). Il telescopio spaziale Kepler ha registrato il fatto che Kepler 37-b ruota molto vicino alla sua stella e per questo presenta anche lui temperature elevate.

Il più giovane V830 Tauri

Il più giovane a noi noto non ha più di 2 milioni di anni. La stella madre non si è formata completamente: è grande quasi quanto il Sole, ma il suo raggio è grande il doppio. Ciò significa che non ha ancora raggiunto la forma e le dimensioni di stella a tutti gli effetti. E stando a calcoli statistici il pianeta si sta ancora ingrandendo perché non è ancora terminato su di esso l’epoca degli impatti di asteroidi. Ci vorrà ancora qualche centinaio di milioni di anni.

I numeri delle scoperte

I pianeti scoperti al di fuori del nostro sistema solare sono 3.492, che orbitano attorno a 581 stelle. Quindi i sistemi solari sono 581. Ci sono altri 5000 corpi ancora in fase di studio. Gli esopianeti (cioè i pianeti che fanno parte di un altro sistema solare, diverso da quello terrestre) con caratteristiche tali da poter ospitare forme di vita, cioè simili a quelle della terra (distanza dal sole, dimensioni) sono circa 20.

Il pianeta... unico

La Terra è un pianeta unico, perché gli scienziati non hanno trovato altri pianeti con forme di vita intelligenti. Fino ad ora.

