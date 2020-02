Il DNA: cos’è e cosa serve

Stampa

Ipa-agency

Il DNA (sigla che sta per “acido desossiribonucleico”) viene definito il grande libro della vita. In effetti, questa straordinaria molecola (ossia la più piccola quantità di una sostanza in grado di conservarne la composizione chimica, determinarne il comportamento e le proprietà), è come un voluminoso libro di testo.

La struttura di questo “libro biologico” è molto speciale e fu scoperta in Gran Bretagna il 28 febbraio del 1953 grazie alle ricerche degli scienziati James Watson (americano), Francis Crick, Rosalind Franklin (britannici) e Maurice Wilkins (neozelandese). CHE COS'È?

In pratica il DNA contiene tutte le informazioni per definire le nostre caratteristiche più evidenti quali la struttura del nostro corpo, il colore degli occhi, quello dei capelli eccetera. È anche pieno zeppo di precisissime indicazioni su come far lavorare, in ogni momento della nostra esistenza, quelle macchine complicate ed efficientissime che sono le nostre cellule.

E non è tutto: il DNA è anche il prezioso “volume” che tramanda le informazioni di generazione in generazione, da genitori a figlie e figli.

COM'È FATTO?