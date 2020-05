Il 16 maggio è la Giornata Internazionale della Luce

Stampa

Ipa-agency

Dal novembre 2017, l'UNESCO ha dichiarato il 16 maggio Giornata Internazionale della Luce - International Day of Light - un appuntamento annuale per sensibilizzare il pubblico di tutto il mondo riguardo l’importanza della luce e delle tecnologie di illuminazione.

PERCHÈ IL 16 MAGGIO?

La data scelta scelta per ricordare l'invenzione del laser, sigla di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, avvenuta per l'appunto il 16 maggio ad opera del fisico Theodore Maiman: si trattava di un laser a stato solido che sfruttava il cristallo di rubino per produrre un raggio laser rosso con una lunghezza d'onda di 694 nm.

La Giornata, oltre a ricordare i grandi conseguimenti ottenuti in questi decenni grazie allo studio della luce (come materiali fotosensibili, apparecchi diagnostici salva-vita o trattamenti medici), mira a dimostrare come lo sforzo scientifico possa essere un grande motore per il benessere dell'intero pianeta, partendo proprio dall'impatto che luce e tecnologie ad essa collegate comportano nella nostra vita quotidiana.

VISITA IL SITO UFFICIALE DELL'INTERNATIONAL LIGHT DAY