Stampa

Se impari come creare colori a casa tua, puoi disegnare quando vuoi anche se non hai a disposizione pennarelli o pastelli. Non è per niente difficile: puoi utilizzare ingredienti naturali.

Cosa ti serve per creare colori a casa

Frutta, verdura, spezie

Acqua

Ciotoline

Un colino

Pennelli

Fogli da disegno bianchi o cartoncino biancoCome si fa a creare colori a casa

1. Decidi quali colori vuoi ottenere consultando la tabella sotto. Controlla in frigo gli ingredienti che hai a disposizione.



ARANCIONE si ottiene con l'arancia, il mandarino o la carota

BLU si ottiene con il mirtillo

MARRONE si ottiene con il caffè, il tè, il cacao in polvere

VERDE si ottiene con il prezzemolo, la menta, gli spinaci

GIALLO si ottiene con l'ananas, il curry, lo zafferano, la curcuma

ROSSO-VIOLA si ottiene con le fragole, le ciliegie, le more, i lamponi, la barbabietola

Occhio: puoi mescolare i colori vegetali tra loro e ottenere altri colori, seguendo la tabella dei colori primari, secondari e terziari ).

2. Ora che hai deciso quale ottenere ottenere, schiaccia o frulla l'ingrediente che hai scelto con un mixer da cucina aggiungendo pochissima acqua (attenzione: chiedi aiuto a un adulto!)

3. Filtra il composto ottenuto con un colino, raccogliendo il succo in un recipiente pulito

Ricordati di utilizzare il succo fresco , perché con il tempo il colore si ossida scurendosi e sbiadendo.

4. Ripeti il procedimento per ottenere succhi di colore diverso .

Prova a creare colori con le spezie

Se vuoi colori dai toni più intensi, puoi utilizzare il tè (dipingi direttamente con la bustina usata! al posto del pennello!) o i fondi di caffè ("papà, ti lavo io la tazza!"). Anche spezie in polvere come curcuma, paprika, zafferano danno tinte molto intense: diluisci con poca acqua fino a ottenere una consistenza cremosa (tipo tempera).

Ogni stagione ha la sua gamma di colori e sfumature naturali. Ti stupirai nello scoprire che, anche in inverno, le tinte sono più numerose di quanto si possa immaginare!

Mandateci le vostre opere dipinte con i colori naturali!