Meraviglie della Natura: i poteri del ghiaccio

Il ghiaccio è un materiale così affascinante che in molti Paesi diventa... un’opera d’arte. Come al Festival internazionale del ghiaccio e neve che si tiene ogni anno a Harbin, in Cina. Lì, artisti provenientida ogni parte del mondo costruiscono una città incantata con giochi di luce multicolor. E il tutto dura... fino alla primavera, quando l’aumento delle temperature la fa sciogliere!

Se tocchi un cubetto di ghiaccio con le dita può capitare che si “incollino”. Succede perché l’umidità presente sulla tua pelle congela, formando un sottile strato di ghiaccio che si salda con il cubetto. Andrebbe ancora peggio se appoggiassi la lingua su una superficie metallica gelata: NON farlo, l’effetto appiccicoso verrebbe amplificato! Infatti il metallo è un ottimo conduttore e raffredderebbe in fretta la linguae quest’ultima, coperta da uno strato di saliva, renderebbe l’adesione ancora più tenace!

Il ghiacciaio Lambert (FOTO), nell’Antartico, è il più grande del mondo: è largo 64 km e lungo 402 km. In Europa, invece, il più esteso è il Vatnajökull, in Islanda, con una superficie di 8.500 km2 e una profondità di 900 metri. L’Aletsch è il più grande delle Alpi: si trova nelle Alpi Bernesi, in Svizzera, misura 127,3 km2 ed è lungo 25 km circa.In Italia il più esteso è quello dell’Adamello,tra Lombardia e Trentino- Alto Adige: misura circa 16,3 km2.

Polo nord e Polo sud: ghiacci spessi fino a 4 km che hanno impiegato milioni di anni a formarsi e che custodiscono molti segreti. Ma non sono soli, sul pianeta il ghiaccio è ovunque! «Copre circa il 10% della superficie terrestre» spiega Elisa Palazzi, climatologa dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr «e per noi è importantissimo perché rappresenta la maggiore riserva di acqua dolce sulla Terra. Nel solo Antartide c’è il 92% dell’acqua di tutto il globo!».

Dall’Himalaya alle Alpi (dove è stato ritrovato il famoso Ötzi) dalle Ande all’Alaska i ghiacciai si trovano in tutti i continenti e non solo in alta quota. E il punto di congelamento dell’acqua non è sempre 0 °C: Emily Moore e Valeria Molinero, dell’Università dello Utah, hanno dimostrato che, in base alle condizioni di pressione, umidità ecc., può scendere fino a -48 °C. E anche se per noi il ghiaccio è un’uniforme distesa bianca, nella realtà assume forme bizzarre e crea sculture meravigliose.

CONSERVARE E CURARE

Hai mai visto il ghiaccio da vicino? Magari ti è capitato in montagna oppure in giornate particolarmente fredde e ventose, quando il gelo arriva anche in città. Ma succede sempre meno spesso: «Le attività dell’uomo (emissioni delle industrie, scarichi delle automobili ecc.) condizionano molto il clima: infatti la temperatura media, sulla Terra, negli ultimi 150 anni si è alzata di 1 grado» spiega Elisa Palazzi. «A noi può sembrare poco, ma è bastato per provocare eventi climatici sempre più intensi e frequenti, come alluvioni o grandi siccità, e a provocare lo scioglimento dei ghiacciai più vicini a noi, quelli sulle Alpi, importantissimi per le nostre riserve di acqua».

Nel corso degli ultimi secoli l’uomo ha imparato a conservare il ghiaccio e a utilizzarlo per rinfrescare e conservare i cibi ma non solo: in medicina la crioterapia (che significa “cura con il freddo”) è usata negli interventi chirurgici oppure per curare traumi e contusioni (l’applicazione del ghiaccio sulla pelle impedisce la trasmissione degli impulsi dolorosi) e nella preparazione muscolare degli atleti. Ma c’è anche chi nel ghiaccio ci vive!

LA VITA SOTTO ZERO DEGLI INUIT

Ai poli il ghiaccio è ovunque e la temperatura... da record: la più bassa in assoluto, secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), sarebbero i -89,2 °C registrati a Vostok, una base in Antartide; a nord, invece, il primato spetta alla Groenlandia, con i -69,6 °C raggiunti nel 1991. Eppure qualcuno riesce a vivere anche in queste condizioni: per esempio gli Inuit, popolazioni che abitano in Groenlandia e Canada.

Il loro corpo si è adattato per sopravvivere al freddo: hanno una corporatura tozza, con braccia e gambe corte, per trattenere il calore ed esporre al freddo una minore superficie. E seguono una dieta ricca di grassi animali e proteine, che permette loro di accumulare uno strato di grasso isolante grazie al quale sopportano temperature che arrivano in media a -40 °C; alcuni di loro vivono ancora in particolari abitazioni, gli Igloo , scolpite nella neve.

Anche gli animali che vivono ai poli hanno caratteristiche fisiche speciali: i pinguini, per esempio, hanno un doppio strato di piume (uno sottile vicino alla pelle e un altro, più spesso, che protegge dal freddo), uno strato di grasso sottocutaneo isolante e, soprattutto, stanno... vicini vicini tra loro per accumulare calore.

I GHIACCI SI SCIOLGONO, MA POSSIAMO SALVARLI

I ghiacciai sono in pericolo: «Negli ultimi 25 anni, a causa del riscaldamento climatico, si è sciolto circa il 30% dei ghiacci dei poli» spiega Elisa Palazzi «e purtroppo non si riformerà più, perché è un processo che è durato migliaia di anni». L’allarme più recente è stato lanciato in uno studio pubblicato sulla rivista Nature: se la temperatura della Terra dovesse aumentare di 4 °C nei prossimi anni, lo scioglimento dei ghiacci ai poli sarebbe più veloce e provocherebbe un innalzamento del livello degli oceani di circa 6 metri. Quindi città affacciate sul mare come New York, Tokyo e Amsterdam potrebbero essere sommerse! Insomma, salvare i ghiacciai è fondamentale.

Ma come fare? «Con l’Accordo di Parigi del 2015 i governi si sono impegnati a non superare gli 1,5 °C di aumento della temperatura entro fine secolo: rendiamolo possibile mangiando meno carne (produrla incide molto sull’effetto serra) e convincendo i nostri genitori a usare meno l’automobile. Così salveremo i ghiacciai!».