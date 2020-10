I passaggi di stato della materia: evaporazione

Stampa

Shutterstock

I cambi (o passaggi) di stato sono dei processi che consentono alla materia di mutare alcune caratteristiche meccaniche come forma o volume. In questo articolo prendiamo in considerazione l’evaporazione, ossia il passaggio dallo stato liquido allo stato aeriforme.

COME AVVIENE?

Per trasformare un liquido in vapore, la sostanza interessata deve acquistare calore (processo endotermico) fino a che i legami molecolari che "tengono insieme" le particelle che compongono la materia si rompono del tutto, lasciando le molecole libere di muoversi.

Questo fa sì che, in piccolo, un bicchiere d'acqua si trasformi piano piano in vapore mentre, ragionando in grande, possa verificarsi il cosiddetto ciclo dell'acqua, dove le acque di mari, laghi e fiumi evaporano nell'atmosfera fino a diventare nuvole, per poi ricadere sulla terra sotto forma di pioggia.

Una cosa importante da ricordare poi è che l'evaporazione è un processo che interessa solo le molecole della superficie del liquido e la velocità del passaggio di stato è dato dal tipo di sostanza, dalla temperatura, dal tipo di ventilazione dell'ambiente e dall'estensione della superficie del liquido.

DIFFERENZA TRA EVAPORAZIONE ED EBOLLIZIONE

A questo punto è bene ricordare che l'evaporazione è un processo diverso dall'ebollizione, che pure trasforma il liquido in gas.

Infatti, mentre l'evaporazione è un lento passaggio che coinvolge solo la superficie del liquido, l'ebollizione è un processo tumultuoso (provate a guardare l'acqua della pasta mentre bolle!) che coinvolge l'intera massa del liquido. Inoltre l'ebollizione si ottiene quando la temperatura raggiunge il cosiddetto punto d'ebollizione (che varia a seconda della sostanza), mentre l'evaporazione avviene a temperature inferiori.

