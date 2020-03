FJ Lab: scomponiamo la luce

Stampa

Anche se non sembra, la luce bianca è composta da tantissimi colori, ma il nostro occhio può coglierne solo alcuni (il cosiddetto spettro visibile). Per aiutarci però, possiamo far passare un raggio di sole attraverso particolari strumenti in grado di separare i singoli colori. E non ci vuole mica la NASA. Puoi farlo anche tu. Forza, scomponiamo la luce!

COSA SERVE?

1 cartoncino nero e 1 bianco

1 foglio di carta bianco

Forbici

Pennarelli (o matite)

1 bicchiere cilindrico

Scotch (meglio se biadesivo)

Torcia elettrica (oppure una giornata di sole)

COME SI FA?

Sul cartoncino nero (da circa 10 x 15 cm di lato) disegnate una fessura verticale alta come il bicchiere. chiedete a un adulto di tagliarla il più sottile possibile.

Fissate bene il cartoncino nero al bicchiere (di vetro trasparente) usando lo scotch e appoggiate il tutto sul foglio bianco.

Mettete il bicchiere pieno, il cartoncino e il foglio bianco davanti a una finestra soleggiata o davanti a una torcia elettrica: la luce bianca che entra dalla fessura attraversa il bicchiere pieno d’acqua (che fa da prisma) e viene divisa, sul foglio, nei colori che la formano.

Illustrazioni della gallery di Silvia Santinelli