I cinque bulloni magici

In questo esperimento dimostreremo la potenza della forza magnetica, che è capace di far restare in equilibrio, sul sottile bordo di un bicchiere di vetro, cinque bulloncini impilati l'uno sull'altro.

Materiale occorrente

4 lattine di bibite, piene

1 righello piatto da 30 cm

2 magneti ceramici

1 bicchiere di vetro grande

5 bulloncini di viti da 4/5 mm di diametro

COME PROCEDERE

Metti i due magneti ceramici l'uno sopra l'altro, con il righello in mezzo. I magneti ceramici sono più potenti dei normali magneti in ferrite. Si trovano in un buon negozio di fai da te o da un fornito ferramenta per pochi euro Impila due a due le lattine e appoggiaci sopra il righello al quale hai attaccato, nel mezzo, i magneti Attacca i cinque bulloni, uno alla volta, al magnete inferiore. Poi metti il bicchiere sotto i bulloncini Stacca con delicatezza i bulloncini dal magnete e appoggiali al bordo del bicchiere, mantenendoli sempre sotto l'influenza del magnete

È magia? No è scienza: i cinque bulloncini restano in equilibrio sul sottile bordo del bicchiere senza cadere, senza spezzare la catena!

Guarda il video e fai da te l'esperimento

LA SPIEGAZIONE

Impilando i bulloncini uno sull'altro, al di sotto di due magneti, si vede che questi ultimi attraggono i bulloncini e li mantengono impilati. Infatti i bulloncini, a contatto con il magnete sviluppano un proprio campo magnetico. Campo che rimane anche dopo che i bulloncini vengono staccati dal magnete.

Ecco perché, appoggiando i bulloncini al bordo del bicchiere, il loro campo magnetico, assieme con il forte campo dei magneti posti appena sopra, mantiene la pila di bulloncini in equilibrio. Spostando i magneti la pila di bulloncini, non più sostenuta dal campo magnetico, si spezza e cade.