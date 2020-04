FJ Lab: un soffio nell’elica

Stampa

Avevate mai pensato di costruire un'elica da aeroplani sulla vostra scrivania? Certo, non sarà abbastanza grande da permettervi di volare, ma con le giuste istruzioni potrete realizzare una copia artigianale utile per comprendere uno dei principi fisici alla base di tutto quello che facciamo, vediamo o sperimentiamo: il principio di azione e reazione.

COSA SERVE

1 Cannuccia sottile

1 Cannuccia grossa

Nastro adesivo di carta

Forbicine curve

PROCEDIMENTO

1 - Piegate in due la cannuccia grossa e tagliate gli angoli della piega in modo da creare due buchi. Occhio a non tagliare in due la cannuccia.

2 - Raddrizzate la cannuccia e tappate le due estremità con lo scotch di carta. Poi tagliate l'angolo in alto di un'estremità e quello in basso di un'altra.

3 - Nella cannuccia sottile fate un piccolo foro a circa 3 cm dalla fine. Poi, con il nastro adesivo di carta, tappate bene l'estremità vicino al foro.

4 - Infilate la cannuccia grossa su quella sottile fino a sovrapporla al foro. Adesso soffiate forte nella cannuccia sottile e l’elica ruoterà!

IL PRINCIPIO SCIENTIFICO

L’elica che avete appena realizzato gira grazie al principio di azione-reazione: l’aria soffiata nella cannuccia sottile (azione) fa ruotare la cannuccia grossa (reazione) uscendo dai forellini che avete praticato in direzione opposta. È il principio del propeller, un tipo di elica di aerei e navi che, mossa da un motore potente, genera una spinta in avanti o indietro. Questa volta, però, il motore dell’elica propeller siete voi!

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

E tanti altri ancora!