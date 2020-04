FJ Lab: il palloncino a reazione

Stampa

Focus Junior

IL PALLONCINO A REAZIONE

La reazione a catena è un meccanismo complesso in cui ogni azione influenza quella successiva.

Comprenderlo è importante perché tale "regola" ci permette di ragionare sul principio di causa-effetto che indica la relazione tra due fenomeni (o classi di fenomeni), nel caso in cui il primo fenomeno, detto causa, è motivo di esistenza del secondo, detto effetto. Come ha detto il grande Isaac Newton nel suo terzo principio della dinamica, dunque, «a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria».

Vogliamo provare a verificare tale affermazione? Allora facciamolo da veri scienziati, con un esperimento: il palloncino a reazione.

COSA SERVE

Spago o nastro

Cannuccia

Palloncino

Nastro adesivo

PROCEDIMENTO

- Infiliamo lo spago/nastro in una cannuccia e teniamolo alle estremità in modo che rimanga teso.

- Gonfiamo il palloncino e chiudiamolo con le dita. Fissiamolo sotto la cannuccia utilizzando il nastro adesivo.

- Togliamo le dita dalla chiusura del palloncino e lasciamolo libero.

- Il palloncino a reazione correrà a tutta velocità lungo il filo!

SPIEGAZIONE SCIENTIFICA

Quando il palloncino è chiuso, l’aria al suo interno preme uniformemente contro le pareti; quando il palloncino viene lasciato libero, l’aria esce e di conseguenza (per reazione) il palloncino è spinto nel verso opposto.

Questo esperimento può farti capire il funzionamento dei jet: i loro motori a reazione espellono posteriormente gas di scarico compressi e caldissimi, ricevendone una fortissima spinta.

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

FJ Lab di disegno: dipingiamo un puzzle come Mondrian

FJ Lab: il ghiaccio fondente

FJ Lab: facciamo un vaso greco

J Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil (VIDEO)

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

E tanti altri ancora!