FJ Lab: le bolle di lava

L'eruzione di un vulcano è davvero un fenomeno affascinante, ma assistervi dal vivo non è una delle esperienze più sicure da vivere. Perché allora non provare a replicare il fenomeno in forma ridotta? Ecco le bolle di lava!

COSA SERVE

Una bottiglia di vetro

Acqua

Olio di semi

Colorante alimentare

Preparato effervescente

PROCEDIMENTO

Prima di tutto assicuriamoci di coprire la postazione dell'esperimento in modo da non sporcare troppo!

Versiamo l’acqua nella bottiglia sino a riempirla a metà. Aggiungiamo poi il colorante rosso.

Riempiamo la bottiglia con l’olio di semi senza mescolare.

Aggiungiamo infine il preparato effervescente e chiudiamo la bottiglia.

Tante bolle di lava inizieranno a prender forma dal composto!

SPIEGAZIONE SCIENTIFICA

Tutto il barattolo si riempie di bollicine e dallo strato di acqua colorata si staccano bolle più grosse colorate che si muovono su e giù, creando un affascinante ribollio di lava.

Questo accade perché la polvere effervescente reagisce con l’acqua formando bollicine di gas (anidride carbonica) che la rendono frizzante. Queste bollicine risalgono in superficie portandosi dietro un po’ d’acqua colorata lungo lo strato di olio. Creiamo così un agitato e colorato movimento generale.

