FJ Lab: L’acqua che va in salita!

Stampa

È abbastanza semplice: se versi dell'acqua, questa cade nel bicchiere e per terra. Ma lo sapevi che, in determinate circostanze, può accadere il contrario? Ecco l'esperimento dell'acqua che va in salita!

CHE COSA SERVE

Colorante alimentare

Pipetta contagocce

Un piatto fondo

Una cara a d’acqua

Una candelina scaldavivande o un lumino

Un bicchiere di vetro

L’aiuto di un adulto.

PROCEDIMENTO

Versa nel piatto circa due centimetri d’acqua (250 ml), poi versate qualche goccia di colorante alimentare, di colore a scelta, per renderla visibile. Poi mescola bene.

Lontano da oggetti infiammabili metti il lumino nel piatto, fallo accendere da un adulto e coprilo con il bicchiere. Sul bordo vedrai delle bolle: è l’aria, che aumentando di volume col calore esce dal bicchiere.

Mentre arde, la fiamma brucia l’ossigeno sotto il vetro e dunque la pressione interna si riduce. In questo modo l’acqua viene spinta dalla maggiore pressione esterna e, poco a poco, risale nel bicchiere, si alza di livello e fa galleggiare il lumino.

Quando l’ossigeno nel bicchiere termina la fiammella si spegne ma l’acqua sale ancora per un istante, precisamente finché la pressione interna e quella esterna non sono uguali. Ossia finché non è uguale la temperatura dell’aria dentro e fuori dal bicchiere.