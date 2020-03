FJ Lab: la medusa luminosa a LED

Stampa

Create il personaggio che volete ma ricordate di usare la pasta azzurra (che non conduce l’elettricità) per tenere separati i due spaghetti rosa (che invece la conducono) creando elementi quali i tentacoli di una medusa o la conchiglia di una chiocciola.

Costruiamo una medusa luminosa in grado di condurre energia da una pila ad una piccola lampadina a LED. E non ci vuole mica un ingegnere!

COSA SERVE

Acqua demineralizzata

250 g di farina

50 g di sale

7 g di olio

80 g di zucchero

Qualche goccia di colorante alimentare liquido blu e rosso

Una batteria da 9 Volt

1 led colorato

L'aiuto di un adulto.

PROCEDIMENTO

- Preparate la pasta conduttiva (ossia che conduce elettricità) mescolando 250 grammi di farina, il sale, l’acqua, l’olio e qualche goccia di colorante rosso (la pasta sarà rosa). Poi create la pasta non conduttiva mescolando la farina rimanente, lo zucchero, l’acqua distillata e poche gocce di colorante blu (la pasta sarà azzurra).

- Modellate due grossi spaghetti di pasta rosa e collegate tra loro la batteria e il led (l’estremità più lunga del led è il +). Poi create due spaghetti azzurri e un tondo (sarà la testa) e, con la pasta rosa avanzata, anche occhi e bocca.

LA SPIEGAZIONE SCIENTIFICA

Il sale conduce l’elettricità: per questo è usato nella pasta conduttiva. Per quella non conduttiva, invece, non solo il sale non va usato ma, in più, va adoperata acqua priva di minerali (demineralizzata) perché quella di rubinetto potrebbe contenere, disciolti, dei sali a loro volta conduttivi.

Attenzione: non fate toccare tra loro i due spaghetti rosa di pasta conduttiva, altrimenti l’elettricità non seguirà il circuito creato e il led resterà spento. E non collegate il led direttamente alla pila da 9 Volt, potrebbe bruciarsi.