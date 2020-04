FJ Lab: il ghiaccio fondente

Stampa

GHIACCIO FONDENTE

Tra i cambiamenti di stato della materia, quello a noi più comune è probabilmente quello della fusione, ossia il passaggio dallo stato solido allo stato liquido.

Per assistervi infatti basta semplicemente prendere un cubetto di ghiaccio dal freezer, metterlo in un bicchiere, e aspettare pazientemente che quel dado trasparente raggiunga il punto di fusione, ossia il momento in cui si raggiungono le condizioni di temperatura e pressione che innescano il processo di fusione.

Il punto di fusione del ghiaccio, ad esempio, è 0° C: a questa temperatura da solido diventa liquido.

Ma si può velocizzare il processo? Proviamo a conoscere meglio questo fenomeno attraverso due esperimenti.

1 - GARA DI FUSIONE

Metti tre cubetti di ghiaccio su un piatto e cospargine uno di sale, uno di zucchero e uno di pepe. Quale fonde prima?

Il sale abbassa il punto di fusione più di altre sostanze, quindi farà fondere prima il cubetto; il pepe, invece, ha meno effetto: il cubetto cosparso con questa sostanza sarà l’ultimo a fondere.

2 - PESCA IL CUBETTO

Bagna un pezzo di spago con l’acqua e mettine un’estremità su un cubetto di ghiaccio posto su un piatto.

Aggiungi un cucchiaino di sale, conta fino a 20 e solleva il pezzo di spago: il cubetto rimarrà attaccato. Il sale, infatti, fonde il ghiaccio in superficie facendo scendere lo spago. Al suo interno, però, il cubetto è ancora abbastanza freddo da far ghiacciare l’acqua sullo spago, intrappolandolo.

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

Fj Lab di Disegno: la Notte Stellata di Van Gogh (Video)

FJ Lab: il Sistema Solare in 3D

FJ Lab: realizziamo uno specchio etrusco

FJ Lab: facciamo un vaso greco

J Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil (VIDEO)

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

E tanti altri ancora!