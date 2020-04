FJ Lab: il burro fatto in casa

Stampa

Non sarà proprio dietetico, ma il burro è uno degli ingredienti principali per alcuni dei manicaretti più gustosi della cucina italiana, soprattutto quando si parla di dolci. E la cosa bella è che possiamo farcelo anche in casa: ecco come...

COSA SERVE

500 ml di panna fresca vaccina (non si può ottenere burro da una panna vegetale!)

Un barattolo con il coperchio

Imbuto

Colino

Una garza o un panno

Due recipienti

PROCEDIMENTO

Versa la panna nel barattolo di vetro, quindi chiudilo con il suo tappo.

Per circa 3 minuti scuoti con energia il barattolo così da “shakerare” la panna: vedrai separarsi la parte liquida e la parte solida. Attenzione a non farlo con troppa energia!

Ora prendi un colino, posa dentro una garza o un panno disteso. Filtra la parte liquida (il siero o latticello), raccogliendola in un recipiente. Ricordati che il siero può essere usato per fare torte o fiocchi di latte...non buttarlo via!

Estrai la parte solida rimasta all’interno, aiutandoti con un cucchiaio e posala sul colino pressandola così da filtrare ulteriori residui di siero... è incredibile: questa parte solida non è altro che il burro!

PERCHÈ SI SEPARANO BURRO E SIERO?

La panna contiene circa il 35% di grassi, il 60% di acqua, il 3% di zuccheri e il 2% di proteine. I grassi si trovano dispersi nella panna sotto forma di goccioline (globuli) rivestite ognuna di una pellicola fatta di molecole dette fosfolipidi. Questo rivestimento è fondamentale perché i globuli di grasso riescano a rimanere nella parte acquosa della panna.

Scuotendo la panna, la pellicola che riveste i grassi si rompe, i grassi quindi si uniscono fra loro e l’acqua si separa portandosi dietro zuccheri e proteine. In termini scienti ci si parla di separazione di fase. La fase liquida della panna (detta siero e costituita da acqua, proteine e zuccheri) si separa infatti dalla parte solida grassa (detta burro) per agitazione meccanica.

Lab in collaborazione con regione Lombardia a cura di Angela Spadafranca, biologa nutrizionista