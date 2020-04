FJ Lab: in equilibrio sulle uova

Stampa

Le uova sono note per essere facili da rompere e in effetti bisogna stare molto attenti a maneggiarle, se non vogliamo fare...una frittata! Eppure il guscio non è poi così fragile. Non ci credi? Prova questo esperimento: in equilibrio sulle uova!

COSA SERVE

4 uova

Nastro adesivo di carta

Penna

Taglierino

Mattoni o libri pesanti

L'aiuto di un adulto

PROCEDIMENTO

Rompi l’estremità superiore di un guscio d’uovo, facendo attenzione che il resto rimanga intatto,

e fanne uscire il contenuto.

Avvolgi il nastro adesivo a circa metà del guscio. Poi, con la penna, disegna una linea attorno all’uovo e chiedi a un adulto di fare un’incisione con il taglierino, seguendo la traccia.

Facendo attenzione, rimuovi i pezzetti di guscio sopra alla linea, in modo da ottenere una metà integra: se dovesse rompersi o scheggiarsi, ripeti l’operazione con un altro uovo.

COME FUNZIONA

L’arco è stabile perché, grazie alla sua forma, distribuisce uniformemente le forze provenienti dall’alto e le scarica verso terra. Una cupola non è altro che un insieme di archi disposti a cerchio: proprio come il mezzo guscio d’uovo usato in questo esperimento. La forza che spinge verso il basso, dovuta al peso dei mattoni, viene facilmente bilanciata dalla mini-cupola, che distribuisce il carico sulle pareti curve del guscio.

