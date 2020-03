FJ Lab in cucina: come cuocere un uovo senza fiamma

Stampa

Ipa-agency

Cucinarsi un uovo è l'ABC di qualsiasi casalingo o casalinga, perché le preparazioni - almeno quelle elementari -sono davvero semplici: basta un fornello, un po' d'acqua ed ecco l'uovo sodo. Non ci piace sodo? Allora si può prendere un padellino, rompere il guscio ed avremo un perfetto "occhio di bue". Facile no? Ma sareste in grado di cuocere un uovo senza fiamma?

Qui entra in gioco la scienza in cucina di Focus Junior!

Per fare questa esperienza avete bisogno di alcol per uso alimentare a 95 gradi, quello trasparente che serve per fare i liquori. Si compra al supermercato ma devono farlo i vostri genitori, a voi non lo venderebbero (lo dice la legge). L’alcol per fare le pulizie, quello denaturato e rosa, funziona lo stesso ma poi l’uovo sarebbe immangiabile e dunque non potreste assaggiarlo.

COSA SERVE?

Due o tre uova crude

Alcol per uso alimentare

Un colino

Un tegame

PROCEDIMENTO

Procedete così: prendete due o tre uova e rompetele in un tegame. versateci sopra, lentamente, un po’ di alcol. vedrete che, immediatamente, l’albume comincia a diventare bianco, come quando cuoce in padella.

Se aggiungete ancora un po' d’alcol e mescolate per 30 o 40 secondi, vedrete che, dopo essersi rotto, anche il tuorlo cuoce, come se fosse sul fuoco. Quando tutte le uova sono ben “cotte”, vi basta versarle in un colino e risciacquarle sotto l’acqua per lavare via l’alcol che non è evaporato. Poi, le potete assaggiare tranquillamente e scoprirete che l’uovo ha la consistenza di un uovo “cotto” ma il sapore di un uovo crudo.

Albume e tuorlo dell’uovo contengono acqua e proteine. Le proteine sono molecole paragonabili a gomitoli di spago, ossia attorcigliate su se stesse con una geometria precisa. Quando vengono scaldate, le proteine si srotolano e si allungano, si legano tra loro e trattengono l’acqua: è per questo che tuorlo e albume diventano solidi pur restando morbidi.

L’alcol che avete versato sulle uova agisce allo stesso modo del calore della fiamma: indebolisce la forza che tiene le proteine arrotolate e permette loro di srotolarsi e riannodarsi. Così come la cottura sul fuoco, infatti, anche l’alcol coagula le proteine, cioè le rende solide. Senza il “potere della fiamma”, però, il sapore del vostro esperimento resta quello... di un uovo crudo.