FJ Lab: costruiamo un sismografo

Un sismografo è uno strumento che durante un terremoto registra il movimento della Terra in quel punto. Il diagramma a forma di onda che disegna è il sismogramma. Proviamo a costruirne una copia fai-da-te!

COSA SERVE

Bicchiere di carta

Pennarello

Spago

Scatola

Foglio bianco

Forbici

Perline o altro per decorare il bicchiere

PROCEDIMENTO

Creiamo una fessura nella parte bassa della scatola dove verrà inserito il foglio.

Pratichiamo un foro nel fondo del bicchiere e infiliamo il pennarello. Dobbiamo appesantire il bicchiere con perline, pongo, pezzi di carta o con quanto a disposizione.

Leghiamo il bicchiere alla parte superiore della scatola regolando il pennarello affinché sfiori il foglio di carta.

Appoggiamo il sismografo su un tavolino e mostriamo come in stato di quiete il pennarello stia fermo. Facendoci aiutare, facciamo scorrere il foglio sotto al pennarello e simultaneamente scuotiamo il tavolino per simulare un terremoto. Questo creerà il “sismogramma” con onde di diversa ampiezza e lunghezza.

CHE COS’È UN SISMOGRAMMA?

Il sismogramma è la registrazione strumentale, attraverso un sismografo, di un movimento del terreno avvenuto a causa di un terremoto. Poiché il movimento durante il terremoto non è uniforme, una stazione di rilevamento produce un diagramma a forma di onda con differenti lunghezze e ampiezze. Questi diagrammi permettono di quantificare forza, magnitudo e ipocentro del terremoto.

