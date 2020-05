Stampa

Un barattolo di lenticchie pronte, o uno di pomodori pelati. Vanno bene. Attenti però a non tagliarvi.

Avete mai provare a fare un telefono con due bicchieri e un filo? E siete riusciti a comunicare a distanza? Ecco come fare il telefono di Meucci, e cosa vi serve:

spago lungo 3 metri

due barattoli di latta

due pezzi di carta un po' più grandi dei barattoli

elastici grandi

acqua

Come si fa:

1. bagnate i due pezzi di carta e fissateli ben distesi con l'elastico a ciascun barattolo, dal lato aperto. Lasciateli asciugare così per un po'.

2. Quando sono asciutti, su entrambi fate un buco al centro e infilateci le estremità dello spago. Fissatele poi con un nodo dall'altra parte.

3. Ora allontanatevi: uno di voi parla nel barattolo (che in questo caso fa da microfono), anche sussurrando; l'altro ascolta mettendo il suo barattolo all'orecchio.

Attenzione: il filo deve essere ben teso. Fate varie prove, mettendovi anche dietro in un angolo, o socchiudendo la porta di camera vostra.

Come funziona?

Ora che sapete come fare il telefono di Meucci, è bene sapere anche come funziona tecnicamente: la nostra voce genera vibrazioni nell'aria. Il barattolo-microfono racchiude dentro se' queste vibrazioni e le "amplifica" facendo muovere impercettibilmente il filo a cui è collegato.

Così le vibrazioni della voce vengono riprodotte dallo spago e fanno muovere allo stesso modo la membrana di carta dell'altro barattolo a cui è collegato, cioè quello di chi ascolta.