Equinozio d’autunno: quand’é?

Stampa

Ipa-agency

Come ogni anno torna il momento di dire addio al clima spensierato vacanziero: arriva l'equinozio d'autunno!

Quest'anno 2020 l'autunno comincia il 22 settembre alle 15:30 (ora italiana). In questa data, infatti, si verificherà astronomicamente l'equinozio d'autunno, ossia il momento in cui sole incrocia il piano dell'equatore terrestre (in maniera perpendicolare), nel punto detto degli equinozi. In quel momento avremo esattamente 12 ore di giorno e 12 ore di notte!

Equinozio infatti significa "notte uguale" [al giorno].

IMPRECISIONI DEL CALENDARIO

Ma come - direte voi - l'autunno non inizia il 21 settembre?

La risposta è che sì, per convenzione la nostra società ha scelto di fissare il 21 settembre come data canonica per far iniziare la nuova stagione, ma la Natura mica è molto interessata a quello che decidiamo noi!

L'avvento dell'autunno infatti varia a seconda perché la durata dell’anno solare non coincide con quella del nostro calendario: il nostro pianeta infatti impiega circa 365.25 giorni per compiere un’orbita completa attorno al Sole e dunque l'equinozio può tardare anche fino al 24 settembre!

UN EVENTO IMPORTANTE

Nei tempi antichi l'equinozio d'autunno era una festività molto sentita nel calendario agricolo: la terra, infatti, dopo aver prodotto frutti per tutta l'estate tornava a riposare, pronta a germogliare nuovamente la primavera successiva.

Oggi l'equinozio d'autunno non si festeggia più, però noi stessi vediamo come il paesaggio intorno a noi , con l'avvento della nuova stagione, cambi radicalmente: scompaiono i fiori, le foglie si tingono di rosso o giallo , le temperature si abbassano e le ore di luce lentamente iniziano a diminuire in modo evidente...

C'è chi percepisce l'autunno con una nuova vitalità, come un principio (complice l'inizio della stagione scolastica) e chi invece lo vive tristemente, come un crepuscolo della bella stagione.

E tu come ti stai preparando all'imminente arrivo dell'autunno?