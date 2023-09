Pedibus, si va a scuola a piedi

Stampa

Getty Images

Che cos'è il pedibus e perché sta diventando super popolare? Questa originale soluzione sta guadagnando grande popolarità come “mezzo di trasporto” perché per prima cosa è ecologico, poi è molto divertente per gli studenti che vogliono andare a scuola insieme. Funziona proprio come un scuolabus, con il capolinea e le fermate in cui ci si incontra all’ora stabilita.

Chi cammina, non inquina

Il pedibus ha un capolinea e delle fermate prestabilite, proprio come un normale autobus, tuttavia, sono i genitori o altri adulti a guidare il gruppo di studenti, assicurando la loro sicurezza lungo il tragitto. Durante il viaggio, i bambini possono chiacchierare, fare movimento e godersi il tragitto in modo sociale e responsabile.

Con il pedibus è assicurato il divertimento e il movimento

Se "prendi" il pedibus ti muovi e ti diverti un sacco! Mentre cammini con i tuoi amici, puoi chiacchierare, ridere e scherzare. È come vivere una piccola avventura ogni mattina! Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), camminare è un ottimo modo per uno stile di vita sano.

Amico dell'ambiente

Sai cos'è ancora più geniale? Il pedibus è come un supereroe per l'ambiente! Quando cammini invece di usare l'auto, non inquini e aiuti a rendere l'aria più pulita. Aiuti anche a ridurre il traffico intorno a scuola!

Nuove amicizie e momenti speciali

Il pedibus è anche un'ottima occasione per fare nuove amicizie e, mentre camminate insieme potete raccontare storie, condividere segreti e divertirvi lungo il percorso. Quindi, ora sai tutto sul pedibus, la prossima volta che ne sentirai parlare saprai che è un modo fantastico per andare a scuola con stile e divertimento!