Il dizionario del riciclo: conosci le parole amiche dell’abiente?

Negli ultimi anni il nostro linguaggio si è arricchito di un sacco di parole un po' strane che però sono diventate d'uso comune. Questo lo si deve al fatto che, per fortuna, siamo diventati molto più attenti all'ambiente e dunque ogni giorni abbiamo a che fare con termini legati al mondo dell'ecologia.

Ma le conosciamo proprio tutte? Ecco dunque un piccolo glossario della terminologia eco-friendly: che vuol dire? lo scoprirete leggendo!

Riciclo

Cominciamo con quelle facili. Per riciclo - o riciclaggio dei rifiuti - intendiamo la lavorazione di materiali di scarto che, anziché essere distrutti (inquinando) o mandati in discarica, vengono riutilizzati per altri scopi. Lo sapevate, ad esempio, che le magliette di alcune squadre di calcio sono frutto del riciclo della plastica?

Sostenibile

Questo aggettivo viene utilizzato per indicare tutti quei cibi o oggetti la cui produzione non pesa troppo sull'ambiente - da qui "sostenibile" - e dunque inquina poco. Una forma inglese simpatica e molto usata al posto dell'aggettivo "sostenibile" è eco-friendly, "amica dell'ambiente".

Biodegradabile

In realtà il punto fondamentale non è stabilire se l'oggetto sia degradabile, ma in che quantità sia biodegradabile. Questo aggettivo infatti indica la capacità di un materiale di essere degradato in sostanze più semplici (acqua, metano ecc...) attraverso l'azione enzimatica di piccoli batteri o altri microrganismi.

Secondo la norma europea si può definire "biodegradabile" un materiale in grado di essere "mangiucchiato" dai batteri per almeno il 90% nel giro di sei mesi.

Compostabile

Simile al concetto di biodegradabile, rappresenta la capacità di un materiale di trasformarsi in compost - un concime naturale- nel giro di tre mesi. La differenza è sottile ma c'é, tanto che, ad esempio, i sacchetti per la spesa compostabili vanno smaltiti nel secchio dell'organico, mentre quelli biodegradabili vanno gettati nel bidone della plastica.

Impatto ambientale

Si tratta dell'insieme di trasformazioni apportate ad un determinato ambiente da parte dell'uomo. Una fabbrica di carbone, ad esempio, ha un alto impatto ambientale perché, oltre a consumare risorse per il suo funzionamento (il che include il consumo di territorio necessario per la costruzione di macchinari e infrastrutture), inquina parecchio l'aria.

Green economy

È quel tipo di modello economico che, oltre all'aspetto del "guadagno" (investimenti, risorse, produttività ecc..) tiene conto anche dell'impatto ambientale, ossia di quanto la produzione e la lavorazione di una determinata materia andrà ad inquinare il territorio. In pratica è un'economia "verde" che s'interessa di favorire sistemi produttivi il più sostenibili possibile.

Rinnovabile

Un altro aggettivo importante. Un materiale o un'energia è rinnovabile quando può rigenerarsi in poco tempo. Il petrolio non è rinnovabile perché ci vogliono migliaia di anni per crearne di nuovo. L'energia solare o quella eolica, invece, sono fonti energetiche pressoché inesauribili.