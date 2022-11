Alice: dal Paese delle Meraviglie ad attivista ambientale

Stampa

C’era una volta una bambina di nome Alice che un giorno, per inseguire un Bianconiglio, si ritrova in un Paese delle Meraviglie… Certo, la storia di Alice nel Paese della Meraviglie la conosciamo tutti, ma ora l’eroina del capolavoro di Lewis Carroll, in occasione del suo compleanno (il romanzo fu pubblicato in Italia per la prima volta nel 1872), anziché invecchiare si tiene al passo coi tempi e la ritroviamo nei panni di una giovane ambientalista. Non più personaggio letterario, ma protagonista del collage realizzato dall’artista Elektra Nicotra per l’associazione no profit Road to green nella collezione "Arte di scarto".

L’opera

Si tratta di un collage digitale con al centro Alice, sullo sfondo il castello della Disney e qua e là alcuni degli elementi chiave della fiaba: il Brucaliffo, il Bianconiglio, la Regina di cuori, e non manca il famoso labirinto di siepi. Nell’opera Alice deve compiere una scelta molto importante: smaltire correttamente dei medicinali scaduti. Molte persone erroneamente buttano pillole, sciroppi e addirittura antibiotici nell’organico. Il che è sbagliatissimo perché si causano gravi danni ambientali. Invece, i farmaci scaduti devono essere gettati negli appositi cassonetti presenti nelle farmacie (come quello che si vede nel collage). Si possono invece smaltire in casa, seguendo le regole della raccolta differenziata, le confezioni dei farmaci e i foglietti illustrativi.

Non solo Alice...

Ma sono tanti i protagonisti presi dall'immaginario infantile che Elektra Nicotra trasforma in testimonial del rispetto ambientale. Si tratta della serie di collage realizzati per la mostra "Arte di scarto" organizzata dall’Associazione no profit Road to green 2020, in collaborazione con ASA S.p.A., e finanziata dalla Regione Lazio nell’ambito delle misure per il “Sostegno per le attività di promozione culturale ed animazione territoriale, Lazio Crea”.

E così l’Uomo di latta del romanzo Il meraviglioso mago di Oz, scritto da L. Frank Baum, diventa l’Uomo di lattine riciclate. L’alluminio infatti è uno dei metalli più riciclabili.

Cenerentola, invece, si prepara al gran ballo creando un vestito bellissimo a partire dal riciclo di abiti usati. Quest’opera è importante perché l’industria della moda è la seconda più inquinante dopo quella petrolifera.

Mentre la Bella Addormentata dorme circondata da rose che si nutrono di compost. Il compost è un concime assolutamente naturale ottenuto dai rifiuti di umido organico, come avanzi di cibo e si può fare anche in casa.

E la Bella e la Bestia, dopo aver banchettato, anziché buttare gli avanzi li mettono via per il giorno dopo. Lo spreco alimentare va evitato perché ha un notevole impatto sia sull’economia che sull’ambiente.

