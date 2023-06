Dna che cos’è e a che cosa serve

Stampa

È microscopico, supercomplesso, eppure ci rende ciò che siamo con tutte le nostre sfumature! Capelli rossi o neri, gambe lunghe o corte, estroverso o timido, facilmente irritabile o molto paziente… Ognuno di noi è un insieme infinito di caratteristiche, che mescolate insieme ci rendono un “progetto” originale e unico. E come in ogni grande progetto nulla è lasciato al caso: è tutto già scritto nel... Dna

Dna una casa... minuscola

Il Dna si trova all’interno di ogni cellula e precisamente nel nucleo: ecco perché la parola contiene il suffisso -NUCLEICO.

Grandi progetti… micro istruzioni

Nel Dna di ciascuno sono contenute, in codice, tutte le informazioni: dalle istruzioni per il funzionamento di ogni cellula alle caratteristiche fisiche e perfino del carattere.

La sua struttura è detta “a doppia elica”, perché assomiglia a una scala a pioli arrotolata su se stessa:

✽ I montanti sono costituiti da due filamenti di zucchero-fosfato.

✽ I pioli sono quattro sostanze chiamate basi nucleotidiche: adenina (A), timina (T), guanina (G) e citosina (C). Si uniscono tra loro due a due.

Attraverso le innumerevoli combinazioni di queste basi si ottengono i geni, ognuno dei quali contiene una precisa informazione. L’insieme di tutti i geni si chiama genoma.

Diamo i numeri

42.000 è il numero di geni contenuti nel genoma di un uomo adulto.

contenuti nel genoma di un uomo adulto. 1,35 metri la lunghezza del Dna contenuto La lunghezza de Dna contenuto in ogni cellula va da circa 1,2 a 3 metri.

contenuto La lunghezza de Dna contenuto in ogni cellula va da circa 1,2 a 3 metri. Metà del nostro Dna ci è stato trasmesso dalla mamma, l’altra metà dal papà: siamo il mix dei nostri genitori!

ci è stato trasmesso dalla mamma, l’altra metà dal papà: siamo il mix dei nostri genitori! 1 milionesimo di mm è l’ordine di grandezza del diametro del Dna. Per fare stare tutte le informazioni su di noi in uno spazio così ristretto bisogna che siano... estremamente snelle!

è l’ordine di grandezza del diametro del Dna. Per fare stare tutte le informazioni su di noi in uno spazio così ristretto bisogna che siano... estremamente snelle! 700.000 più o meno, quante pagine servirebbero se a qualcuno venisse in

mente di trascrivere tutta la sequenza del proprio genoma in un libro.

se a qualcuno venisse in mente di trascrivere tutta la sequenza del proprio genoma in un libro. 23 Il Dna è suddiviso in parti chiamate cromosomi. Hanno forma di “bastoncini” uniti al centro e noi esseri umani ne possediamo 23 coppie(ossia 46).

Che coppia

Tra le più importanti coppie di cromosomi ci sono quelle che determinano, con il concepimento, se saremo maschi o femmine: la coppia XY determina il sesso maschile, la coppia XX determina il sesso femminile.

Gemelli... diversi!

Si stima che gli esseri umani abbiano almeno il 99% del Dna identico: le differenze sono nella parte restante! Il Dna uguale al 100% c’è solo nei gemelli monozigoti (ossia nati dalla divisione di un’unica cellula).