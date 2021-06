Tutti i segreti della Coca-Cola: chi l’ha inventata?

Stampa

Una lattina di Coca Cola contiene circa 122 calorie: più o meno come una bella bistecca!

Nei vari Paesi la Coca-Cola si è mischiata ai sapori più svariati. C'è anche la Cola all'aglio, venduta in Giappone!

Ad Atlanta, in America, la sera dell'8 maggio 1886 il farmacista John Stith Pemberton mise a punto la ricetta della Coca-Cola. Fece bollire in una caldaia degli estratti vegetali e noci di cola (semi di un albero africano).

In questo modo il signor Pemberton ottenne uno sciroppo che doveva servire a curare il mal di testa.

Poco tempo dopo, il farmacista americano si accorse che allungando la bevanda con la soda (cioè con acqua gassata), lo sciroppo si trasformava in una bevanda dissetante.

Nacque così, per caso, la bibita più famosa del mondo la cui formula segreta è ancora oggi custodita in una cassetta di sicurezza di una banca di Atlanta; infatti, gli ingredienti elencati sulla confezione non indicano le proporzioni esatte, ma solo il peso: è impossibile copiare la Coca partendo da quei dati. O meglio, ERA impossibile!

IL SEGRETO RIVELATO

Nel settembre del 2018 infatti la giornalista statunitense Ida Grass ha dichiarato di essere riuscita a mettere le mani ricettario originale di John Pemberton e ha pubblicato gli ingredienti sulla rivista This American Life! (Leggi anche: La ricetta della Coca-Cola non è più un segreto)

LO SAPEVI CHE...