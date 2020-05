Si può sollevare una persona per i capelli?

Stampa

Ogni tanto su riviste e Web girano foto pittoresche di persone attaccate alla barba o ai peli di uomini forzuti. Ma anche i capelli possono sollevare corpi pesanti come quelli degli esseri umani?

COSA DICE LA SCIENZA?

Innanzi tutto è importante sapere che un capello è forte tanto quanto un filo di rame che abbia lo stesso diametro.

Poi, bisognerebbe conoscere quanto bene siano ancorati i capelli al cuoio capelluto. Questo campo, però, non è stato scientificamente studiato a fondo. Invece sono stati studiati i peli del torace dell'uomo adulto: se tirati lentamente (non strappati) possono sopportare una trazione di circa 70 grammi ciascuno.

Se immaginiamo che i capelli siano radicati in modo simile ai peli, e sapendo che in media abbiamo 100 mila capelli a testa (è il caso di dirlo!), risulterebbe una forza di sospensione pari a 7 mila kg per ciascun cuoio capelluto!

Adesso però non ti gasare e non pensare di tirare l'automobile del papà con il ciuffo per far colpo sulla ragazzina del piano di sotto!

Infatti, il peso effettivo di trazione è molto inferiore. Le cause possono essere varie: capelli sfibrati, trattati, o indeboliti dagli agenti atmosferici (smog, inquinamento ecc.); nonostante ciò, i nostri capelli sono comunque abbastanza robusti per sollevare una persona.

NUMERI DA CIRCO

Ci sono persone poi che non non solo hanno solo capigliature forti, ma anche coraggio da vendere.

Gloria Rodrigues, artista-acrobata portoghese, ad esempio, aveva 34 anni e lavorava al circo de Los Horrores quando maggio del 2014, a Milano, si è fatta legare per i capelli e sollevare da una gru fino alla vertiginosa altezza di 40 metri: come al 14esimo piano di una casa!

Così ha stabilito il nuovo record mondiale. Quello precedente, manco a dirlo, era sempre suo ma si fermava ad "appena" 20 metri.