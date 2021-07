Perché sulle montagne russe sentiamo un vuoto nello stomaco?

Stampa

Siete mai stati sulle montagne russe? Il trenino sale, sale lentamente. Ma voi siete già terrorizzati perché sai cosa vi aspetta: una caduta vertiginosa e velocissima che vi fa sentire lo stomaco vuotOOOOOOOOOHHH! Quando finisce la discesa e vi riprendete vi domandate: perché si prova questa sensazione di vuoto nello stomaco? Ve lo spiega Focus Junior!

Questa sensazione di vuoto, che gli anglosassoni chiamano airtime (tempo di volo) è dovuta alle improvvise variazioni di percezione della forza di gravità (quella che fa sentire il proprio peso e che viene indicata dalla lettera "G" ). Se si sale di colpo di quota (per esempio quando si è seduti in una delle attrazioni da parco dei divertimenti), può aumentare così tanto e così in fretta che si può percepire fisicamente.

Se l'accelerazione è abbastanza veloce, la sensazione di vuoto è uguale a quella degli astronauti al momento del decollo della navetta spaziale Shuttle e pari a 5G, ossia 5 volte il tuo peso normale! E' una sensazione che schiaccia letteralmente sul sedile. Quando inizia la discesa, la percezione della forza di gravità diminuisce fino a zero G : è in quel momento che si prova l’impressione è di non avere peso e di essere attirati verso l’alto. È in quel momento che si prova il vuoto allo stomaco!