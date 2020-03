Il triangolo delle Bermuda: risolto il mistero

Stampa

Shutterstock

Nell’Oceano Atlantico, tra Miami, Porto Rico e le isole Bermuda, esisterebbe una zona nota come “Triangolo delle Bermuda” o "Triangolo del diavolo", che è famosa per la sua forma particolare e per una reputazione che si potrebbe quasi definire “maledetta”, perché, si dice, che un numero inspiegabilmente alto di navi e aerei sarebbe scomparso.

La sua estensione è di circa 1.100.000 km² e, essendo un triangolo, questa porzione dell'oceano tocca tre punti di terraferma: a nord confina con la costa più meridionale dell'arcipelago delle Bermuda, a sud con il punto più occidentale del Puerto Rico e ad ovest con il punto più a sud della penisola della Florida.

LA REALTÀ DIETRO I MISTERI

In molti hanno parlato di mostri marini, deformazioni dell’arco temporale, vortici magnetici, rapimenti alieni... E poi c’è chi ha indagato su ogni singola sparizione e ha scoperto che:

- Diverse navi e aerei furono le probabili vittime di mare grosso e tempeste, come confermato dai sopravvissuti o dai bollettini metereologici.

- Molti infortuni ebbero luogo di pomeriggio o di notte, rendendo così impossibile effettuare ricerche immediate da parte dei soccorritori e dando così al mare molte ore di vantaggio per disperdere gli eventuali relitti.

- Alcune navi e aerei non si trovavano nemmeno nel Triangolo al momento dei loro incidenti: alcuni erano vicini al Canada, altri nel Golfo del Messico, altri addirittura vicini alla Norvegia e al Portogallo.

- Alcune navi indicate come scomparse, in realtà sono tutt’ora circolanti.

- Diverse navi e aerei inclusi nella lista, al contrario, non sono mai esistiti. Alla fine, le scomparse “misteriose” sono solo tre: quelle per cui, semplicemente, non è stato possibile trovare maggiori informazioni.

È solo una montatura

Quella del Triangolo delle Bermuda è un’invenzione di alcuni scrittori, che se ne sono serviti per ricavare enormi guadagni con i loro libri.

Assicurazioni costosissime

Se davvero fosse pericoloso quel tratto di mare, le assicurazioni sarebbero costosissime: invece, sono uguali a quelle di qualunque altra zona di mare simile.

1950

È l’anno in cui viene citato per la prima volta il “Triangolo delle Bermuda”