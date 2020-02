Coronavirus: tutte le fake news spiegate ai ragazzi

Stampa

Ipa-agency

Nel generale clima di preoccupazione destato dall'arrivo del coronavirus COVID-19 in Italia, hanno iniziato a sguazzare un sacco di fake news, ossia colossali falsità "travestite" da notizie.

Ovviamente la circolazione di queste bufale non solo aumentano lo stato d'ansia generale, ma rischiano di alimentare dubbi insensati sui provvedimenti presi per contrastare il contagio e, di conseguenza, ispirare comportamenti controproducenti, come la scelta di curarsi o prevenire malattie con strampalati metodi alternativi.

Ecco allora alcune di queste "fake" in cui potreste imbattervi e cui NON dovete prestare attenzione.

"IL CORONAVIRUS È STATO CREATO IN LABORATORIO"

Non appena dalla Cina sono cominciate ad arrivare le prime notizie riguardanti scoppio di una nuova epidemia, subito hanno iniziato a circolare strane teorie complottististe che, come al solito, indicavano nel coronavirus uno strumento dei sempreverdi "poteri forti".

Per qualcuno infatti COVID-19 altro non sarebbe altro che una creazione di laboratorio poi sfuggita di mano (o, secondo i più cervellotici, addirittura rilasciata apposta per non meglio precisati scopi e intrighi politici) e poi diffusasi nella città di Wuhan che, guarda caso, ospita proprio un laboratorio vicino al mercato dove sembra essere nato tutto.

La forza con la quale è stata rimbalzata la fake però sta nel fatto che, per una volta, a lanciare la notizia del coronavirus creato in laboratorio non sono stati i soliti siti web di dubbia fama, ma due ricercatori cinesi. Come raccontato persino da autorevoli organi d'informazione italiani, i due scienziati avrebbero diffuso uno studio in cui "dimostravano" come il virus fosse in realtà sfuggito da un laboratorio di Wuhan per colpa di un errore umano.

Il tutto però non ha alcun fondamento. Ecco perché.

Lo studio non era ancora stata sottoposta a revisione e, pertanto non è comparso su alcuna rivista ufficale , ma solo su un social network. Già questo mina di molto l'autorevolezza dell'intero lavoro. L'articolo, per altro è ora scomparso dal Web.

, ma solo su un social network. Già questo mina di molto l'autorevolezza dell'intero lavoro. L'articolo, per altro è ora scomparso dal Web. Lo studio non fa riferimento a dati scientifici , ma solo a supposizioni ricavate da articoli e approfondimenti giornalistici.

, ma solo a supposizioni ricavate da articoli e approfondimenti giornalistici. Le fonti autorevole citate dai ricercatori - una su tutte, la nota rivista Nature - hanno contestato le conclusioni tratte dai ricercatori.

In ogni caso, perfino questo studio controverso ammette che il virus esisteva già prima del "trattamento umano".

A dipanare ogni dubbio ci ha pensato la comunità scientifica. Massimo Galli, primario dell'Ospedale Sacco di Milano, ha dichiarato che se il coronavirus fosse stato creato in laboratorio, sarebbe identico ad altri virus già esistenti. Ma così non è.

«Uno studio pubblicato su Lancet la scorsa settimana ha mostrato che il nuovo coronavirus è uguale a quello del pipistrello per l'88%, a quello della Sars per il 79% e a quello della Mers per il 50%» ha spiegato Galli, precisando che se qualcuno avesse voluto propagare un virus «avrebbe usato quello della Sars che era già pronto. Non ha senso farne uno simile, solo in parte, a uno già esistente» (Fonte: RaiNews).

"IL CORONAVIRUS SI CURA CON GLI ANTIBIOTICI"

Questa affermazione non solo è falsa, ma è anche pericolosa per la salute.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità - che proprio per estirpare bufale di questo genere ha aperto una sezione Myth Busters (buster vuol dire "combattente", quindi indica una pagina doce si combattono i falsi miti) - ha infatti precisato come gli antibiotici servano a contrastare i batteri, ma non hanno alcuna efficacia contro i virus. Anzi, l'uso smodato e preventivo degli antibiotici potrebbe indebolire l'organismo ed esporci maggiormente alle malattia.

Certo, si precisa, se contagiato gli antibiotici possono essere utilizzati nel corso della terapia per scongiurare infezioni batteriche, ma ciò non vuol dire che vadano presi a caso!

"CI SONO CURE ALIMENTARI PER COVID-19"

Qualcuno ha affermato che, alla fine, questo spauracchio potrebbe essere trattato mangiando alcuni alimenti salutari come olio d'origano, aglio e olio di sesamo o bevendo molta acqua.

Naturalmente, per quanto una dieta sana e bilanciata aiuti il nostro organismo a contrastare le minacce esterne, mangiare simili cibi non aiuta affatto nella prevenzione o nella cura di COVID-19. Al massimo può saziare un piccolo languore...