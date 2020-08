Stampa

Il tuo vecchio jeans diventa una copertina per il quaderno con le tasche per penne e matite

Chi ha inventato i blue jeans? Questo tipo di stoffa ha almeno 160 anni. Intorno al 1853 infatti, incominciò in America la produzione di jeans da parte del negozio Levi's , del signor Levi Strauss.

Il primo antenato del jeans in cotone risale però addirittura al XVI secolo , quando un nuovo tessuto in lino e trama di cotone aveva soppiantato il fustagno e riprendeva il modello della armatura saia , cioè una tessitura in cui le trame del filo vengono legate con un andamento diagonale (guardate da vicino le trame del jeans che indossate e lo vedete).

Levi's, un nome famoso

Nel 1853 Levi Strauss aprì a San Francisco un negozio per vendere oggetti utili ai lavoratori e ai cercatori d'oro. Fu allora che, per confezionare grembiuli da lavoro resistenti ma morbidi, usò il denim di colore blu .

Uno dei suoi clienti, Jacob Davis, anch'egli sarto di vestiti con il denim, fiutò le potenzialità del tessuto e si unì a lui il 20 maggio 1873: Strauss e Davis idearono il primo blue-jeans. Davis aggiunse al modello di pantalone i rivetti in rame, per rinforzare i punti soggetti a maggior usura.

Due curiosità: Giuseppe Garibaldi , insieme a molti dei suoi Mille , indossò proprio i jeans durante la spedizione. Sono conservati a Roma presso il Museo centrale del Risorgimento.

Denim , jeans, che confusione!

Attualmente la parola jeans non indica più espressamente la tela, ma il taglio tipico di questi pantaloni , caratterizzato da 5 tasche di cui le due dietro cucite sopra, a prescindere dal tessuto impiegato .

La confusione deriva dal fatto che il jeans a 5 tasche abbia avuto grande successo proprio con il tessuto denim , che invece indica espressamente il tipo di tessuto, ma non necessariamente di colore blu.

Jeans da primato

A ricordo di tale primato, nel novembre 2004 è stato realizzato un pantalone "blu di Genova" da Guinness dei primati: alto 18 metri, confezionato con seicento paia di vecchi jeans e issato su una gru del porto antico di Genova.