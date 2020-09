Le 10 fanta-profezie di Isaac Asimov

Stampa

pixabay

Isaac Asimov è stato uno dei più famosi e prolifici scrittori di fantascienza del secolo scorso. Le sue opere non solo hanno dato spunto a tantissimi spunti e filoni narrativi che tutt'oggi vengono cavalcati da libri, film e serie TV, ma spesso hanno anticipato di molti decenni il progresso tecnologico di cui noi stiamo beneficiando proprio adesso.

Ma quanto ci prese il buon Asimov con le sue previsioni sul futuro? Ecco 10 fanta-profezie che scrisse nel 1964 in un articolo per il quotidiano americano New York Times. Quante ne avrà azzeccate?

LE PROFEZIE DI ISAAC

1 - BOOM DEMOGRAFICO

Nel 2014 la popolazione mondiale avrà sei miliardi e mezzo di persone. New York sarà abitata da 350 milioni. La gente continuerà a crescere senza freni. Ci sarà a quel punto una propaganda mondiale per controllare le nascite.

Sbagliato: nel 2014 la popolazione mondiale era di 7,2 miliardi mentre la città di New York è di circa 8,3 milioni di persone.

2 - NUOVI LAVORI

Tanti lavori tradizionali scompariranno e saranno sostituiti dalle macchine. Anche la scuola si orienterà in questa direzione. L’istruzione superiore sarà basata su linguaggi informatici e tecnologici.

Giusto: i robot sono entrati di prepotenza in tanti settori della vita produttiva e anche a scuola si va in quella direzione anche se, per ora, solo digitalizzando i libri (con i tablet) e le tradizionali lavagne (con la LIM).

3 - FUTURO...DI NOIA

L’umanità dovrà fare i conti con la noia, un malessere che si diffonderà con velocità allarmante.

Sbagliato/Giusto (dipende da dove si vive): nei Paesi in via di sviluppo la noia non esiste. Quei popoli sono troppo occupati a vivere, non hanno tempo di annoiarsi. Diversa, invece, la situazione nel mondo Occidentale. A quanti di noi non capita, almeno ogni tanto, di annoiarci!

4 - TUTTOFARE ELETTRONICI

Gli elettrodomestici allevieranno le attività degli uomini. Ci saranno macchine che faranno il caffè, che riscalderanno l'acqua, che faranno pane tostato. Cucine intelligenti che prepareranno la colazione da sé e si potrà decidere la notte cosa mangiare la mattina seguente. Gli elettrodomestici non avranno più bisogno di cavi elettrici. Saranno alimentati da batterie fatte con radioisotopi.

Giusto: questa "profezia" di Asimov è assolutamente centrata. L'unica parte non (ancora) azzeccata riguarda la lunga vita delle batterie: quelle con i radioisotopi non vengono usate, troppo pericolose. E quelle a idrogeno sono ancora quasi sperimentali.

5 - LAVORO AL CENTRO

La parola lavoro sarà quella più importante del dizionario del nuovo secolo e del nuovo millennio.

Giusto: il lavoro è la base di tutto.

6 - LUCE E AMBIENTE

L’uomo creerà ambienti che si adattano a lui stesso e ci saranno pannelli luminosi che daranno vita a particolari giochi di luce.

Giusto: Asimov ha profetizzato l'arrivo delle luci a led, speciali fonti luminose capaci di creare fantastici effetti luminosi

7 - NUOVI SCHERMI

Tutti gli schermi saranno sostituiti. Ci sarà spazio per cubi trasparenti e effetti tridimensionali.

Giusto: la vecchia tv a tubo catodico non esiste più. E anche le tv trasparenti, pur se non a forma di cubo ma sottilissime e piatte, esistono.

8 - ROBOT ONNIPRESENTI

Ci saranno veicoli guidati da robot. La guida non avrà le interferenze dei riflessi umani. Ci sarà un aumento incontrastato dei mezzi di trasporto. Molti voleranno: ci saranno sempre più aerei ma anche mezzi che viaggeranno a un piede o due da terra.

Giusto (ma non completamente): i veicoli guidati da robot esistono. E appaiono anche i primi esperimenti di automobili che si guidano da sé. I razzi stanno diventando riutilizzabili: vengono lanciati, poi atterrano e poi vengono lanciati di nuovo e così via. Non esistono, per ora, i mezzi di trasporto che viaggiano sollevati da terra. A parte gli hovercraft, ma quelli esistevano già nel 1964, ai tempi di Asimov.

9 - ROBOT NON PER TUTTI

Negli anni 2000 i robot esisteranno ma ancora non saranno in uso tra la gente normale.

G: i robot come li immaginava Asimov, ossia i robot positronici dei suoi libri non esistono ancora. Esistono però robot di altro tipo che vivono ogni giorno tra noi. Per esempio i robot industriali (le auto sono verniciate da robot) e i robot domestici come il Roomba, il famoso aspirapolvere intelligente.

10 - NUOVE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni non saranno basate solamente sul suono, ma anche sulla vista. Si potranno vedere le persone che si chiamano al telefono. Sarà possibile sugli schermi anche leggere libri e stampare documenti.

Giusto: in questa profezia il nostro Isaac ci ha azzeccato in pieno. Lo dimostra... Lo smartphone che probabilmente stai usando per leggere questo articolo!