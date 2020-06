10 cose che (forse) non sapevi sulle uova

Stampa

1 - Quanto misura una cellula? Nella maggior parte dei casi, pochi millesimi di millimetro. Ci sono però delle eccezioni e una di queste è proprio il tuorlo d’uovo: quello di struzzo può avere un diametro di 12 cm ed è una singola cellula.

2 - Per sapere se un uovo è fresco c’è un metodo infallibile: basta immergerlo in acqua. Se va a fondo è tutto ok. Se invece sta a galla significa che la camera d’aria all’interno si è già sviluppata e l’uovo non è proprio... di giornata.

3 - La frittata più grande del mondo stata cucinata nel 2012 a Ferreira do Zezere, in Portogallo: 130 mila uova di gallina per un peso complessivo di cinque tonnellate. Chissà come hanno fatto a girarla!

4 - Le galline d’allevamento depongono circa 300 uova all’anno. Una bella cifra, ma niente in confronto alla femmina del merluzzo, che in una volta sola ne rilascia in acqua fino a 6 milioni. E il pesce luna arriva a 300 milioni!

5 - A Swaton, una cittadina inglese, si disputa ogni anno il Campionato mondiale di lancio delle uova. Tra le specialità, il lancio sulla distanza, il tiro al bersaglio e persino la roulette russa (ci sono 6 uova ma solo 5 sono sode...).

6 - Il primo uovo di Pasqua con sorpresa fu regalato a Francesco I di Francia agli inizi del Cinquecento: era di legno scolpito e conteneva una minuscola incisione. Le più preziose, invece, erano quelle di Fabergé, il famoso orafo degli zar.

7 - Sembrano uova vere, nell’aspetto e (dicono) anche nel sapore. Per farle, però, non c’è stato bisogno di nessuna gallina: si chiamano Beyond Eggs e sono interamente vegetali. Le produce l’americana Whole Foods.

8 -L'uovo più grande del mondo, con un diametro di circa 90 cm, è quello dell'uccello elefante (Aepyornis sp.), un gigantesco pennuto del Madagascar estinto nel XVI sec. Un esemplare potete vederlo nel Museo di Storia naturale di Firenze.

9 - A Napoli c’è Castel dell’Ovo, la più antica fortezza della città. Si chiama così perché, secondo la leggenda, sta in piedi grazie a un uovo nascosto nelle segrete: se si dovesse rompere, l’intero edificio crollerebbe come un castello di carte.

10 - Tra le uova da collezione, quelle di dinosauro (fossili, beninteso) sono relativamente comuni. Si acquistano anche online, su siti specializzati come The Dinosaur Store. I prezzi vanno da pochi dollari per un calco in resina, ai 18 mila di un autentico uovo di tirannosauro.