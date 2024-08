Cosa fare in caso di tromba d’aria e quali sono i possibili campanelli d’allarme

Stampa

Le trombe d'aria sono eventi meteorologici estremi molto pericolosi: i venti raggiungono infatti velocità anche superiore ai 300 km/h e possono arrivare a scoperchiare case e sradicare alberi. Per questo motivo, è bene tenersene alla larga ma non è così semplice come sembra. Si tratta infatti di fenomeni improvvisi e difficili da prevedere. Sono inoltre in aumento negli ultimi anni, anche in Italia, a causa delle temperature dei mari sempre più elevate. Cosa fare allora in caso di tromba d'aria?

Prima di tutto, è importante leggere i segnali che il cielo ci invia, perché se è vero che prevedere un tornado è impossibile è altrettanto vero che a volte qualche campanello d'allarme si può rintracciare. Ad esempio, fai attenzione alla formazione di piccoli vortici alla base delle nuvole o a foglie e sassolini che iniziano a ruotare leggermente sospesi al di sopra del suolo. E ancora, un'improvvisa calma o un repentino cambio di direzione del vento dopo una grandinata o un temporale intenso.

Se hai il dubbio che stia arrivando una tromba d'aria, evita di rimanere all'esterno perché le correnti sposteranno oggetti anche molto pesanti e potrebbero far cadere cose dall'alto come vasi di fiori o parti di edifici. Allontanati quindi da palazzi, capannoni e alberi e cerca di rifugiarti in un edificio stabile, come la tua casa ad esempio. Non fidarti nemmeno di un'auto o di un camper, perché potrebbero essere facilmente sollevati e trasportati di qualche metro.

Una volta entrato, però, non stare vicino a finestre o vetrate: i venti potrebbero romperle e tu potresti farti male. Evita anche mansarde e solai, perché il tetto potrebbe cedere alla furia del tornado: rimani piuttosto al sicuro nei piani più bassi e meno esposti alle correnti. Una buona idea è chiedere ai tuoi genitori di staccare luce e gas per scongiurare eventuali danni.

Se proprio non hai a disposizione un rifugio adatto, sdraiati a terra con le mani sopra la testa, per proteggerla da possibili cadute di oggetti.

FONTI: NOAA; Regione Emilia-Romagna;