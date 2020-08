Come fare in casa bolle di sapone giganti e resistenti

Stampa

Addio bolle di sapone tristi e piccole, realizzate con cannuccia e detersivo per piatti e che scoppiano subito! Ma allora come fare in casa bolle di sapone resistenti? Ecco tutti i segreti per realizzarle e così le vostre bolle, oltre che essere resistenti saranno anche giganti.

COME FARE IN CASA BOLLE DI SAPONE SUPER-RESISTENTI

MATERIALE OCCORRENTE

1 vasetto di yogurt vuoto. Vi servirà come misurino per le dosi

Vi servirà come misurino per le dosi 1 flacone di sapone liquido per i piatti concentrato (500 ml)

1/2 vasetto d' acqua

1/3 di vasetto di glicerina liquida (la trovate in farmacia). Questo ingrediente è facoltativo, ma se lo mettete il risultato sarà spettacolare !

(la trovate in farmacia). Questo ingrediente è facoltativo, ma se lo mettete ! 2 cucchiaini di zucchero a velo

COME PREPARARE IL LIQUIDO PER LE BOLLE

Ricordate: la quantità di sapone che mettete nella soluzione deve essere maggiore della quantità di acqua.

Mescolate in una ciotola, con un cucchiaio, tutti gli ingredienti nelle dosi indicate sopra: il sapone liquido, l’acqua e lo zucchero. Cercate di non agitare troppo il composto, per non fare schiuma e, quando è tutto ben mescolato, versate il liquido così ottenuto in un contenitore a chiusura ermetica. Lasciate riposare il liquido per due giorni: capito perché ci vuole pazienza?

Dopo un paio di giorni in cui il liquido ha riposato agitate con attenzione il contenitore del liquido e apritelo. A questo punto non vi resta che... fare le super bolle! In che modo?

Avete due possibilità!

SUPER-BOLLE DI SAPONE: METODO 1

Prendete un filo di rame spesso circa 2 o 3 mm (ossia abbastanza perché non si deformi troppo facilmente) e lungo circa 35 cm. Oppure un pezzo di filo di ferro (ma più sottile del rame, altrimenti è troppo rigido).

Se non avete questo tipo di fili potete usare una gruccia appendiabiti (come quelle che danno alla mamma in lavanderia).

Qualunque sia il tipo di filo che avete, modellatelo a vostro piacimento, dandogli la classica forma a cerchio delle bolle di sapone che si vendono nei negozi, ma potete provare altre forme geometriche, per esempio un quadrato!

SUPER-BOLLE DI SAPONE: METODO 2

Prendete del filo (meglio se da pesca) e infilatelo in due cannucce. Legatelo alle estremità come se fosse una collana.

A quel punto, se tenete in mano le due cannucce vedrete che si formerà un rettangolo. A questo punto è fatta: intingete lo "strumento" nel liquido (vi servirà una bacinella abbastanza grande) e soffiate... il risultato sarà straordinario!

CURIOSITÀ SULLE BOLLE DI SAPONE

1.Per realizzare delle bolle innestate, ossia bolle di sapone all'interno di altre bolle di sapone, basta perforare una bolla di sapone con una cannuccia bagnata e soffiare all'interno la nuova bolla: la prima non si romperà!

2. Con le bolle di sapone potete anche giocare a palla! Non ci credete? Basta colpirle con un indumento di cotone. La bolla, però, deve avere un diametro di almeno 4/6 centimetri.

3. Le bolle perfette hanno bisogno di un clima perfetto: molta umidità, sole caldo, assenza di vento. In una parola, il clima estivo!

4.Guarda e stupisciti con le super bolle di sapone giganti di Samsam Bubbleman!