Che cosa sono le stelle e come si formano

La prima cosa da sapere è che le stelle non sono sparpagliate a casaccio nella volte celeste, ma sono raggruppate in grandi ammassi chiamate galassie. Secondo gli astronomi nell’universo ce ne sarebbero 100 miliardi!! Anche il nostro Sole fa parte di una galassia: La via Lattea, mentre la galassia più vicina a noi si chiama Andromeda e dista “solo” 2,5 milioni di anni luce.

I puntini luminosi che vediamo in realtà ci raccontano come è fatta una stella non nel momento in cui la osserviamo, ma com'era nel passato: infatti la luce che le stelle emanano impiega da decine a migliaia di anni per raggiungere la Terra (e la nostra vista). Insomma, scrutare l’universo è un po’ come viaggiare indietro nel tempo. Ed è possibile che alcune stelle lontane super luminose siano in realtà già morte. Infatti, come tutte le cose in Natura, anche loro hanno un ciclo vitale.

Che cos'è una stella e come si forma?

All'inizio si ha solo una nebulosa, cioè un agglomerato di polvere e gas che col tempo, per effetto della forza di gravità, collassa diventando una sfera caldissima: si ha così una protostella. Il calore poi aumenta così tanto da innescare una fusione nucleare. Ed ecco che nasce una stella: praticamente una sfera di gas incandescenti tenuti insieme dalla forza di gravità.

Come muore una stella?

Dopo miliardi di anni il carburante si esaurisce e la stella inizia a morire: prima si ingrandisce in una gigante rossa, poi si raffredda e rimpicciolisce fino a spegnersi. Questo è ciò che accadrà tra circa 5 miliardi di anni anche al nostro Sole, che è una stella medio piccola. Invece le stelle più grandi e massicce quando diventano una gigante rossa, il nucleo esplode e dà vita a una supernova che, in breve, si comprime così tanto da creare una pulsare (stella di neutroni) o un buco nero.

Cosa sono le stelle cadenti?

In questi giorni ti potrà essere capitato di vedere dei puntini luminosi attraversare rapidamente il cielo. Ma attenzione: non sono stelle, ma solo pulviscolo lasciato dalla cometa Swift-Tuttle che attratto dalla forza gravitazionale della Terra entra nell’atmosfera, si incendia e a noi appare come una stella cadente…

E le costellazioni?

Sono figure che l’uomo immagina di vedere tra le stelle, come per esempio: l'orsa maggiore, il cigno, Ercole... Quando gli antichi guardavano il cielo infatti vi vedevano disegni di animali o di divinità, un po’ come quando noi guardiamo le nuvole e ci sembra di vedere la forma di un coniglio o il viso di una persona. Sono utili per orientarsi nel cielo notturno, ma nella realtà non esistono.