Il racconto che segue è difficile. Ma se avrete la pazienza di leggerlo fino in fondo scoprirete qualcosa non solo sui neutrini ma sul mondo che ci circonda, sull'Universo e su come siamo fatti. Ossia sul mondo della Fisica.

CHE COS'È LA FISICA?

La fisica è la scienza che indaga i fenomeni della Natura , ossia tutti gli eventi che possono essere descritti tramite grandezze fisiche. Il suo scopo è stabilire le leggi che regolano le interazioni tra questi eventi.

La Fisica, spaziando dal microcosmo al macrocosmo (ossia dalle cose piccolissime a quelle gigantesche), passa per la Terra, l'uomo e le sue creazioni, per farci comprendere i collegamenti di causa ed effetto dei fenomeni naturali.

Per raggiungere questo scopo, la fisica utilizza il metodo scientifico. Questo metodo, inventato dal grande scienziato Galileo Galilei , è il modo tipico con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà che sia affidabile, verificabile e possa essere condivisa con altri.

CHE COSA SONO I NEUTRINI?

Sono particelle elementari. Le particelle elementari sono i più semplici componenti della materia, però non fanno parte degli atomi che compongono la materia, sono all'esterno. Sono indivisibili (cioè non sono composte di particelle ancora più semplici) e sono prive di carica elettrica: dunque sono... neutre. E, soprattutto, hanno una massa estremamente piccola.

La massa è la grandezza fisica che determina il comportamento dei corpi materiali quando sono sottoposti a forze esterne. Gli scienziati non sono ancora riusciti a misurare con precisione la massa di un neutrino ma, si stima, potrebbe essere da 100 mila a 1 milione di volte più piccola di quella di un elettrone. Che, a sua volta, ha una massa circa 2 mila volte più piccola di quella dei protoni e dei neutroni.

Insomma, stiamo parlando di grandezze e numeri così assurdi che sono quasi impossibili da comprendere!



NUMEROSI E SFUGGENTI

I piccoli neutrini sono le particelle più abbondanti dell’universo ma, nonostante ciò, molto raramente interagiscono con la materia.

Pensate: possono attraversare indisturbati enormi spessori e persino un intero pianeta - la Terra, per esempio - e forse addirittura viaggiare nell'Universo per l'eternità senza essere bloccati da nulla.

ECCO UN CARTONE ANIMATO CHE SPIEGA COSA SONO I NEUTRINI E COME SI COMPORTANO DURANTE IL LORO FANTASTICO VIAGGIO NELL'UNIVERSO! Sembrano dei piccoletti proprio simpatici...





COM NASCONO?

Ogni secondo, sulla Terra ogni oggetto (compresi noi stessi) è attraversato da molti miliardi di neutrini; tuttavia, quasi nessuno di questi miliardi di neutrini viene percepito: per dare un'idea, in media soltanto un neutrino all'anno interagisce con il corpo di una persona!

Ma da dove vengono i neutrini? Una scoperta di qualche anno fa ha identificato in un gigantesco buco nero l'origine dei neutrini cosmici!

COME SI SCOPRONO I NEUTRINI

I neutrini sono particelle che interagiscono molto difficilmente con la materia, tanto che la stessa Terra è praticamente trasparente per un neutrino. Di conseguenza è facile capire che la rilevazione (o cattura) di un neutrino è estremamente difficile.

Per i neutrini provenienti da sorgenti artificiali, si costruiscono speciali rilevatori posti nelle vicinanze delle sorgenti (per esempio nei pressi di un reattore nucleare o di un acceleratore di particelle) dove il numero di neutrini è talmente grande che, sperano gli scienziati, almeno qualcuno di essi può essere "fotografato" dal rilevatore.

IL RILEVATORE DI NEUTRINI

Per intercettare i neutrini di origine naturale, che sono molto rari , occorre costruire dei rilevatori con una massa molto grande, dell'ordine di molte tonnellate. E metterli in un ambiente in cui solo i neutrini possano giungere, in modo da eliminare ogni altra possibile particella che possa essere confusa con un neutrino.

Gli esperimenti vengono quindi effettuati sotto una montagna, nelle profondità della Terra o in lunghissimi tunnel autostradali circondati dalle rocce. La ragione è che la roccia e la terra sovrastante bloccano tutte le particelle tranne i neutrini, che giungono indisturbati fino al rilevatore: in questo modo qualcuno di essi , alla fine, può venire catturato e analizzato.



A COSA SERVONO I NEUTRINI?

sono importanti perché la loro conoscenza potrebbe sconvolgere completamente l'idea che l'uomo ha dell'intero Universo, e perfino le I neutriniperché la loro conoscenza potrebbe sconvolgere completamente, e perfino le teorie elaborate da geni come Albert Einstein , che sono alla base delle nostre conoscenze attuali.

Infatti, si pensa che siano le uniche particelle ancora esistenti nella forma che avevano alla nascita dell'Universo (il famoso Big Bang). Per questo, capendo come sono fatti, l'uomo potrebbe capire com'è nato l'Universo.



UNA CURIOSITÀ

Il grande scienziato Enrico Fermi (premio Nobel per la Fisica nel 1938), studiando questa sfuggente particella le diede anche il nome: neutrino.