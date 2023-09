Perché le scosse di terremoto non finiscono?

Stampa

Le scosse avvertite in seguito al terremoto verificatosi per esempio di notte sono quelle che i geofisici chiamano "scosse di assestamento" . Una scossa di assestamento è un'attività sismica dovuta al riaggiustamento della Terra lungo una linea di faglia dopo un evento scossa principale.

Le scosse di assestamento si possono sentire anche a distanza di molto tempo dall'evento principale e anche molto lontano dall'epicentro iniziale.

In questi giorni sentirai parlare molto di terremoti. Ti forniamo per questo un piccolo glossario per orientarti meglio e capire cosa sta succedendo!

Cos’è un ipocentro?

L’ipocentro indica il centro del terremoto ed è indicato con profondità, longitudine e latitudine.

Cos’è un epicentro?

L’epicentro è la proiezione verticale dell’ipocentro in superficie. Viene indicato con le coordinate geografiche di latitudine e longitudine.

Cos’è un sismogramma?

Il sismogramma è la registrazione strumentale, attraverso un sismografo, di un movimento del terreno avvenuto a causa di un terremoto. Poiché il movimento durante il terremoto non è uniforme, una stazione di rilevamento produce un diagramma a forma di onda con differenti lunghezze d’onda ed ampiezze. Questi diagrammi permettono di quantificare forza e magnitudo e ipocentro del terremoto.

Cos’è un sismografo?

Un sismografo è uno strumento che durante un terremoto registra il movimento della terra in un punto. Il diagramma a forma di onda che disegna è il sismogramma .

