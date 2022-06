Plastic Free e Italy Walk: salviamo insieme il pianeta!

Stampa

Plastic free

Questo pianeta non si salverà da solo: noi umani lo abbiamo inquinato e tocca a noi umani ripulirlo. È questa la convinzione di Plastic Free, la Onlus di volontari - tra i quali tantissimi ragazzi - nata nel 2019 non solo per informare e sensibilizzare la popolazione sulla pericolosità della plastica, ma soprattutto per mettersi in gioco in prima persona e dare una mano a rimuovere la plastica dal nostro ecosistema.

Ed è così che in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno nasce Italy Walk, una passeggiata attraverso i tesori naturali del nostro Paese, dove oltre ad ammirare le meraviglie che ci circondano, si raccoglieranno i tanti rifiuti che ne sfregiano la bellezza. Insomma, uniamo o l'utile al dilettevole!

Perché la plastica è pericolosa per l'ambiente?

«Tutta la plastica creata fino ad oggi esiste ancora e i numeri diventano giorno dopo giorno sempre più preoccupanti - scrivono gli amici di Plastic Free sul loro sito - Impatta sull'ambiente, oltre 12 milioni di tonnellate di plastica ogni anno finiscono in natura. Impatta sugli animali, oltre 100.000 mammiferi, 1.000.000 di uccelli marini e 40.000 tartarughe marine muoiono ogni anno dopo aver ingerito plastica. Impatta sull'essere umano che ogni giorno ingerisce e respira nanoplastica»

Come partecipare a Italy Walk?

Per partecipare alla passeggiata ecologica basta registrarsi sul sito di Plastic Free e scegliere il percorso di "pulizia". Sono disponibili 150località in tutto il Paese.