Meteo e clima: la differenza da conoscere

Nell'inverno 2019 America gelo e neve paralizzarono le più grandi città del Midwest statunitense, con la colonnina di mercurio che continuava a scendere verso le temperature più basse mai registrate a quelle latitudini, e anche negli anni successivi in Italia abbiamo vissuto a settimane di gelo con etmperature ben sotto lo zero. Ma allora il riscaldamento globale è una bufala? Assolutamente no, perché il fenomeno riguarda il meteo e non il clima!

DIFFERENZA CRUCIALE

Partendo dal primo esempio, il vortice polare che soffiò sugli Staes infatti fu un fenomeno che influiva sul meteo, ossia la condizione temporanea di tempo atmosferico e temperature. Esso può essere causato da molti fattori ma i suoi effetti si esauriscono in periodo molto breve.

Il clima, invece, è l'insieme di tutti i fenomeni meteorologici e atmosferici che si verificano in un lasso di tempo molto, molto più lungo.

Certo, era un po' difficile credere che, quando le fontane di Chicago ci congelavano, in Antartide i ghiacciai si stiano sciogliendo, ma è così. Lo stesso presidente USA Donald Trump, da tempo scettico sull'argomento "tweettò" facendosi beffe del global warming.

Purtroppo anche lui era uno dei tanti a confondere il clima con il meteo.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 gennaio 2019