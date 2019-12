Le nuvole: cosa sono?

Stampa

L’uomo delle nuvole fu Luke Howard, chimico e farmacista inglese con la passione per la meteorologia, nato a Londra il 27 novembre 1772. Fu lui ad inventare tra la fine del 1802 e l’inizio del 1803 i nomi dei diversi tipi di nubi. La classificazione di Howard è ancora oggi in uso e attribuisce alle nubi nomi latini, così come il biologo svedese Linneo aveva dato nomi latini alle specie viventi qualche decennio prima.

COME FA QUALCOSA CHE PESA PIÙ DI 500MILA KG A NON CADERE? Innanzitutto bisogna tener presente che le goccioline che compongono la nuvola sono talmente piccole che la gravità ha un effetto decisamente trascurabile su di loro. Inoltre la nube è molto meno densa dell'aria secca che la circonda pertanto, per la legge di Archimede, tende a galleggiare, almeno fin quando temperatura e pressione non ne aumentano la densità facendola cadere al suolo sotto forma di pioggia. Poi è molto importante il ruolo delle correnti verticali ascendenti ( dal basso verso l’alto) che, oltre a favorire la formazione delle nubi, sufficientemente intense da sostenere in aria le minuscole goccioline o i microscopici cristalli di ghiaccio.

CURIOSITÀ: QUANTO PESA UNA NUVOLA? Le nuvole sono sinonimo di leggerezza. Ma siamo proprio sicuri che siano così inconsistenti? Determiniamo, ad esempio, il peso approssimativo di una nuvola di medie dimensioni e dalla classica forma a “cavolfiore”. Un cumulo di queste dimensioni può essere stimato come un cubo avente circa un lato lungo 1000 metri. Sapendo che la densità media in questo caso è di circa mezzo grammo d’acqua per metro cubo, in pratica contiene 1 miliardo di metri cubi, il calcolo diviene facile: è sufficiente moltiplicare la densità ( 0,5 g ) per il numero di metri cubi (1.000.000.000) e otteniamo il fantastico peso di 500.000 chilogrammi. È un peso considerevole, basti pensare che equivale a poco meno di quello di ben 3 balenottere azzurre (190.000 Kg ciascuna), e a quello di più di 138 orche (3.600 Kg ciascuna), o se volete a quello di più di 50 elefanti africani, oppure a quanto pesano 200 rinoceronti bianchi, i più possenti con i loro 2.300 Kg.

Ci accompagnano durante tutte le stagioni, a volte numerose e minacciose, altre volte timide e solo di passaggio, e comunque mai uguali a se stesse: sono le nuvole.

Viste dagli obiettivi dei satelliti orbitanti, dagli oblò degli shuttle o della Stazione Spaziale Internazionale, le nubi vestono la Terra regalando immagini meravigliose. Un fascino unico, mai uguale, irripetibile in ogni istante, in cui il bianco delle nuvole disegna i propri movimenti sul blu degli oceani e sul verde dei continenti.

COME SONO FATTE LE NUVOLE?

A formarle sono minuscole goccioline d’acqua o microscopici cristalli di ghiaccio. A temperature positive le nuvole sono costituite ovviamente da goccioline, mentre a temperature di molti gradi inferiori allo zero essenzialmente da cristalli.

Infatti anche a temperature negative - tra 0 e -10/-15 gradi - per il fenomeno noto come sopraffusione, le nuvole sono ancora formate da goccioline d’acqua, mentre soltanto a temperature prossime o inferiori a -40 gradi le nubi sono formate solo da cristalli di ghiaccio.

Se una nuvola si è formata a temperature positive prende il nome di nube calda, se si trova a temperature negative si chiamerà nube fredda, qualora la nube presenta la parte inferiore a temperature positive e la parte superiore a temperatura negativa prenderà il nome di nube mista.

PERCHÈ VEDIAMO LE NUVOLE?

Le singole goccioline di una nube (in inglese cloud droplets), in quanto assai piccole, risultano quasi invisibili all’occhio umano. Tantissime goccioline strette una vicina all’altra risultano invece nel loro insieme visibili, e danno vita alle forme morbide e sfuggenti delle nuvole: difatti quando la loro concentrazione raggiunge qualche migliaia di unità per litro d’aria, la luce visibile non riesce più a passare indisturbata, viene invece diffusa e in parte riflessa, e in tal modo all’occhio umano appare la nuvola (Leggi anche: Perché il cielo è azzurro?).

LE NUVOLE SONO COMPOSTE DA VAPORE ACQUEO?

NO. Se se fosse così, non riusciremmo a vederle, perché il vapore acqueo è invisibile, trasparente, inodore e incolore, in uno stato fisico della materia definito come aeriforme.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE NUBI