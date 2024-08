Le balene ci aiutano a combattere il riscaldamento globale!

Stampa

Quando pensi ad un animale grande probabilmente pensi a una balena, ma quanto grande è una balena? La balenottera azzurra è il più grande animale mai esisto sulla Terra. Sì hai capito bene, più grande di qualunque dinosauro. Data la loro incredibile dimensione sono state proposte come animali chiave per aiutarci a sconfiggere il cambiamento climatico.

Cos'è il carbonio

Come? Per capirlo dobbiamo scoprire cos’è il carbonio e come contribuisce al surriscaldamento globale. Il carbonio è un elemento chimico alla base della vita sulla terra, è contenuto praticamente in tutti gli esseri viventi. Il surriscaldamento globale è causato in gran parte dall’accumulo di vari gas nell’atmosfera, come l’anidride carbonica e il metano che sono in gran parte fatti di carbonio.

Le piante e altri organismi vegetali sono utili alleati a combattere il surriscaldamento globale perché, tramite la fotosintesi, “trasformano” il carbonio nell’atmosfera in zuccheri, che poi tutti gli altri organismi viventi, dai funghi agli animali, usano come fonte di energia. Gli organismi viventi sono così dei “serbatoi” naturali di carbonio.

Come le balene ci aiutano contro il cambiamento climatico

E le balene? Essendo così grandi, mangiando tantissimo e vivendo così a lungo trattengono molto carbonio, molto più di animali più piccoli. Si è stimato che una sola balenottera azzurra mangia come 1800 pinguini, ma trattiene molto più carbonio e produce anche meno anidride carbonica.

Per capire meglio, pensa che una sola balena può immagazzinare una media di 33 tonnellate di carbonio in tutta la sua vita, compresa tra i 70 e i 90 anni. Una quercia, cioè uno degli alberi più efficienti nel sottrarre questo elemento all'atmosfera, ne cattura al massimo 12 tonnellate in 500 anni di vita. E una volta che il grande cetaceo muore, trascina con sé sul fondo dell'oceano il carbonio intrappolato nel suo corpo.

Non solo carbonio

Le balene però hanno un’altra risorsa utile: la loro cacca! Negli oceani gli escrementi delle balene sono importanti fonti per varie sostanze essenziali alla vita di tantissimi microorganismi che formano il fitoplancton. Per quanto noi spesso li ignoriamo, questi microrganismi sono essenziali per la vita sul nostro pianeta perché tramite la fotosintesi sono responsabili della produzione di oltre il 50% dell’ossigeno dell’atmosfera e trattengono moltissima anidride carbonica!

Le grandi balene quindi hanno un ruolo essenziale per gli ecosistemi marini. Insieme alle molte misure che si stanno pianificando per ridurre il quantitativo di carbonio nell’atmosfera, dal ridurre il consumo di combustibili fossili alla produzione di metano e cosi via proteggere le balene, e quindi tutti gli ecosistemi marini ad esse collegati, possono aiutarci a ridurre il problema del surriscaldamento globale.

