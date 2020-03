Impollinazione e miele: l’importanza delle api spiegata da un vero esperto

Stampa

“Se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che quattro anni di vita”, affermava Albert Einstein. Non sappiamo se è proprio così ma senza le api ci sarebbe un drastico calo di prodotti alimentari. Non avremmo più frutta e verdura.

Le api infatti sono fondamentali per l’impollinazione. La fecondazione, l’incontro tra il polline e il gamete femminile alla base del fiore, è l’evento che da il via alla crescita del frutto: dunque se le api, che sono gli insetti che raccolgono il nettare non ci fossero, non ci sarebbe la frutta.

In uno scenario del genere andremmo al supermercato e non solo vedremmo lo scaffale del miele tristemente vuoto, ma anche quello della frutta e di alcuni tipi di verdura!

PAROLA ALL'ESPERTO

A dare una mano alle api ci sono gli apicoltori. “Il nostro compito è quello di fare il miele – spiega Osvaldo Locatelli – ma nello stesso tempo di salvare questi insetti che hanno bisogno di trattamenti contro i parassiti”.

Un esempio: la varroa che è come una zecca per i cani. Ciascuno di noi può comunque fare qualcosa per salvare le api evitando di usare insetticidi e pesticidi. “Purtroppo – spiega Locatelli – l’agricoltura è diventata nemica delle api”.

MA COME SI NUTRE UN'APE?

Le api sono dotate di un apparato boccale che in fondo presenta la “ligula” adatta a succhiare il nettare dai fiori. Mangiano essenzialmente tre cibi: nettare; polline e miele. Di nettare e polline si nutrono prevalentemente in estate e primavera. Per sopportare e superare il lungo inverno, le api producono il miele di cui fanno abbondante scorta per avere cibo a sufficienza durante il freddo.

Il nettare è una sostanza zuccherina, una specie di sciroppo liquido e dolcino. Le api lo aspirano con la loro “proboscide” e lo raccolgono in una cavità che si chiama borsa melaria, nel quale il nettare viene addizionato di enzimi. Sostanze che concorrono alla trasformazione del nettare in miele. Quest’ultimo va ricordato ha proprietà nutrizionali e non lenitive.

“E’ un alimento – spiega Locatelli - completo: se si mangia per sei mesi miele si sopravvive”.