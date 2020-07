S.O.S traffico: i peggiori ingorghi stradali della storia

Stampa

A chi non è mai capitato? Magari andando al mare o in montagna per un weekend di relax oppure a divertirsi dopo le fatiche di un anno di scuola.

Per tradizione, in Italia, i fine settimana in prossimità delle feste di Natale, di Pasqua, quelli del mese di luglio e dell'inizio di agosto sono critici per il traffico: milioni di italiani partono tutti assieme in auto creando, spesso, ingorghi tremendi e danneggiando tantissimo l'ecosistema con i gas di scarico delle auto.

CODE DA RECORD

Ma anche all'estero non scherzano affatto. In Germania, per esempio, quando nel 1989 si decise la riunificazione tra la Germania Ovest e la Germania Est, venne abbattuto il muro che, dal 1962, aveva diviso le zone a est e a ovest di Berlino. Subito, e per mesi, milioni di tedeschi si ammassarono alla frontiera per passare dall'altra parte, visto che per i 28 anni precedenti era stato vietato passare quel confine.

Il culmine si raggiunse il 12 aprile 1990, quando si formò una coda di oltre un milione e mezzo di veicoli.

LA STORIA SI RIPETE (E L'INGORGO PURE)

Dieci anni prima, in Francia, fu una serie di incidenti a creare 176 km di coda in autostrada tra Lione e Parigi! E in Cina, a causa di lavori stradali, nel 2010 si è formato un ingorgo lungo 110 km: per smaltirlo ci sono voluti più di dieci giorni!

E voi siete mai rimasti bloccati in un ingorgo tremendo? Che cosa avete fatto per passare il tempo in auto?