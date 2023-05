Earth Overshoot Day 2023

Stampa

Earth Overshoot Day (Giorno del Superamento del Limite del Pianeta), è una data che segna il giorno in cui la domanda dell'umanità per le risorse ecologiche e i servizi supera ciò che la Terra può rigenerare in quell'anno. Rappresenta il punto in cui abbiamo consumato le risorse rinnovabili del pianeta per quell'anno e iniziamo a utilizzare risorse al di là della sua capacità di rinnovarle.

Il mondo è in debito con il pianeta che ci ospita. A conti fatti, in Italia, per soddisfare le richieste una Terra non basta, ce ne vorrebbero quasi tre (2,72 per l'esattezza).

L'Earth Overshoot Day segna anche la data in cui la domanda di risorse ecologiche (pesce e foreste, per esempio) in un anno supera quello che la Terra può rigenerare in 12 mesi. Per il resto dell'anno, manteniamo il nostro deficit ecologico attingendo alle risorse locali e accumulando anidride carbonica nell'atmosfera.

Quali sono le ragioni?

L'overshoot è determinato da quattro fattori chiave:

quanto consumiamo quanto sono efficienti i prodotti quanti siamo quanto gli ecosistemi naturali sono in grado di produrre

I dati del Global Footprint Network mostrano che sia la popolazione mondiale sia il consumo sono in aumento. L'aumento della domanda pro capite lascia un bacino di risorse più ridotto per tutti. Una popolazione più numerosa significa che le risorse già limitate, devono essere suddivise tra più persone. Insomma, l'umanità sta chiedendo più di quanto la Terra possa fornire. Questo sovrautilizzo non può essere mantenuto a lungo.

Come si calcola Earth Overshoot Day?

Gli overshoot day dei Paesi vengono pubblicati il 1° gennaio di ogni anno. Per rispettare questa scadenza di pubblicazione, gli overshoot day del 2023 sono stati calcolati utilizzando i dati del 2022 del National Footprint and Biocapacity Accounts.

Che cosa possiamo fare?

Un suggerimento potrebbe essere di ridurre gli spostamenti in auto del 50%, in questo modo l'Overshoot Day verrebbe posticipato di 10 giorni, mentre se dimezzassimo gli sprechi alimentari e seguissimo tutti una dieta ipoproteica, tale data verrebbe spostata di 42 giorni.