Grattacieli: 10 cose che (forse) non sai

Stampa

1. Grattacielo è la traduzione dell’inglese skyscraper, una parola già in uso nel Settecento, molto prima che sorgessero questi mega-edifici: erano chiamati così gli altissimi alberi maestri dei velieri della Marina britannica.

2. Il primo grattacielo al mondo fu l’Home Insurance Building di Chicago. Costruito nel 1885, aveva solo 12 piani ed era alto 42 metri, dimensioni sorprendenti per l’epoca. Oggi per poter essere chiamati grattacieli bisogna arrivare almeno a 100 metri.

3. Nel Taipei 101 di Taiwan, il primo a superare i 500 m, sospesa fra 87° e 92° piano c’è una sfera d’acciaio del diametro di 5,5 m e pesante 660 tonnellate: serve a controbilanciare le oscillazioni causate da venti e terremoti.

4. Il contrario del grattacielo? Il “grattamare”. I waterscraper, ideati dall’architetto malese Sarly Adre Bin Sarkum, sono alti più di 350 m ma si

sviluppano nelle profondità marine e ricavano energia dal movimento delle onde. Per ora esistono solo sulla carta.

5. I grattacieli attirano gli spericolati. Nel 1994 l’Empire State Building (381 m) fu scalato a mani nude dall’arrampicatore francese Alain Robert. Nel 1974, invece, il funambolo Philippe Petit attraversò lo spazio fra le Twin Towers (alte 417 m) in equilibrio su un cavo d’acciaio.

6. A Changsha, la capitale della provincia cinese dell’Hunan, nel 2012 è stato inaugurato l’ennesimo grattacielo: un hotel di 30 piani. Cosa c’è di strano? È fatto interamente di componenti prefabbricati ed è stato realizzato in soli 15 giorni!

7. Per rifornire il Burj Khalifa di Dubai, il grattacielo più alto del mondo, occorrono 946.000 litri d’acqua al giorno. I suoi 163 piani sono serviti da 57 ascensori che viaggiano a 600 m al minuto (36 km/h).

8. Mai sentito dire che lanciando una moneta da un grattacielo si può uccidere un uomo? Be’, non è vero. Per l’attrito dell’aria la velocità si stabilizzerebbe in poche centinaia di metri e l’effetto sarebbe al più un bel bernoccolo.

9. Ancora non è terminato e già cominciano i guai per il Walkie-Talkie, il nuovo grattacielo in costruzione a Londra: la superficie a specchio funziona come una lente e concentra i raggi solari! Ha già dato fuoco a uno zerbino e sciolto le parti in plastica di un’auto.

10. A Gedda, in Arabia Saudita, è in costruzione quello che si annuncia come il prossimo grattacielo più alto del mondo: la Kingdom Tower dovrebbe essere pronta per il 2018 e supererà 1 km di altezza!