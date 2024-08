Da cosa sono causate le mucillagini che hanno invaso le coste della Romagna e delle Marche

Le mucillagini sono delle sostanze presenti in diverse piante che hanno il compito di trattenere l'acqua, per aumentare la resistenza alla siccità. In questi giorni potresti aver viso tantissimi video e foto della costa Adriatica, soprattutto dalla riviera romagnola e marchigiana, dove la superficie del mare è ricoperta da uno strato biancastro o marroncino piuttosto disgustoso. Ricorda quasi la patina schiumosa dell'espresso della macchinetta, ma non risulta invitante allo stesso modo. Ma come mai si sta verificando questo strano fenomeno?

Purtroppo la risposta ha a che fare anche con il nostro impatto sul Pianeta e sebbene questa sostanza non rappresenti un pericolo per la salute dei bagnanti, può invece risultare una minaccia per l'ecosistema marino.

La mucillagine presente in mare viene prodotta dal fitoplancton, cioè quell'insieme di organismi che formano il plancton e che sono in grado di sintetizzare una sostanza organica. In altre parole, alcune alghe microscopiche possono secernere questa patina composta principalmente da zuccheri che galleggia sulla superficie del mare.

Si tratta di un fenomeno naturale: pensa che in Romagna accadeva già nel 1800 e forse anche prima, anche se nessuno lo aveva raccontato per iscritto. Quest'anno, però, è stato particolarmente intenso e diffuso e le cause del problema sono diverse. Purtroppo c'entrano anche gli allevamenti e l'agricoltura intensivi, cioè quei sistemi in cui si cerca di aumentare al massimo la produzione di carne, ortaggi o cereali attraverso l'uso di fertilizzanti e mangimi industriali.

Over the past few weeks, a phytoplankton bloom has been observed in the northern Adriatic Sea.

This image, captured by #Sentinel2, shows both the mucilage (in white) and the phytoplankton bloom (in green) off the coast of the city of Rimini.

Read more: https://t.co/p8QaDIdmKK pic.twitter.com/JzV98PWW3x

— Copernicus EU (@CopernicusEU) August 11, 2024